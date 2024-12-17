Важные советы: как не затопить соседей при подключении стиральной машины

3:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самостоятельная установка стиральной машины — способ сэкономить, но требует внимательности и точности. Разберём пошагово весь процесс, от подготовки инструментов до проверки соединений.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Что нужно для установки

Средства индивидуальной защиты

Защитные очки (при работе с болгаркой или паяльником).

Тряпочные перчатки (при работе с резьбовыми соединениями).

Инструменты

Газовый ключ №1 и разводной ключ (шведик).

Ключ на 10 (для снятия транспортировочных болтов).

Строительный уровень (лазерный или обычный).

Ножницы для труб, напильник или болгарка (для модификации труб).

Материалы

Полипропиленовый тройник и кран.

Шланг для подачи воды, переходники и уплотнители.

Средства для герметизации: лен, силикон или паста для резьб.

Этапы установки

Подготовка места для установки

Убедитесь, что выбранное место соответствует размерам машины и позволяет подключить воду и канализацию.

При необходимости проведите чистку и разметку под будущую установку.

Подключение к водопроводу

Врезка тройника

Разрежьте трубу в нужном месте, снимите фаску и припаяйте тройник с выходом для крана.

Закрутите кран на тройник, используя лен или герметик для уплотнения резьбы.

Подключение шланга

Прикрутите шланг подачи воды к крану и машине. Подтяните соединение газовым ключом, но не перетягивайте.

Подключение к канализации

Установите тройник в магистраль канализации. Если используете резиновый переходник, смажьте его жидким мылом для удобства установки.

Закрепите сливной шланг машины на тройнике, используя силикон или герметик для надёжности.

Снятие транспортировочных болтов

Выкрутите транспортировочные болты на задней панели машины. Это необходимо, чтобы барабан мог свободно вращаться.

Вставьте заглушки, которые идут в комплекте, в места болтов.

Установка машины по уровню

Установите машину на место и проверьте её положение строительным уровнем.

Если поверхность неровная, отрегулируйте ножки машины по высоте, вращая их вручную или ключом.

Проверка соединений

Откройте кран подачи воды и проверьте, нет ли протечек.

Включите машину и запустите короткий цикл стирки, чтобы проверить работу слива.

Полезные советы

Используйте фанеру под машиной, если пол деревянный и может быть неустойчивым.

Регулярно проверяйте работоспособность крана подачи воды, чтобы избежать утечек.

Не забывайте читать заводскую инструкцию для правильной настройки машины перед первым запуском.

Установка стиральной машины своими руками требует подготовки, но при правильном подходе позволяет избежать дополнительных расходов.

Важно следовать инструкции, использовать качественные материалы и тщательно проверять все соединения.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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