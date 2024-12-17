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Акрил, чугун или мрамор: что выбрать для ванной комнаты

3:20
Недвижимость

Выбор ванны — важный этап обустройства ванной комнаты. Сегодня на рынке представлено множество вариантов, различающихся материалами, формами, размерами и стоимостью.

Горячая ванна
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна

Расскажем о плюсах и минусах ванн из разных материалов, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Важные критерии при выборе ванны

Перед покупкой ванны стоит учитывать:

  • Материал: влияет на прочность, теплоизоляцию, долговечность и уход.
  • Размеры: стандартная длина ванны — от 150 до 180 см, ширина — от 70 до 85 см.
  • Форма: прямоугольные, овальные, угловые, каплевидные и даже многоугольные модели. Выбор формы зависит от размеров помещения и стиля интерьера.
  • Цена: варьируется от бюджетных до премиальных моделей.

Материалы для ванн и их особенности

Чугун

Плюсы

  • Высокая прочность и долговечность.
  • Отлично сохраняет тепло.
  • Устойчивость — не сдвигается даже без фиксации.

Минусы

  • Тяжёлый вес (до 200 кг) — сложность транспортировки и нагрузки на пол.
  • Поверхность может быть сложно очистить от сильных загрязнений.
  • Ограниченный выбор форм и дизайнов.

Акрил

Плюсы

  • Лёгкость — удобство установки и транспортировки.
  • Широкий выбор форм и дизайнов.
  • Не подвержен коррозии и легко моется.
  • Гладкая поверхность препятствует размножению микробов.

Минусы

  • Чувствителен к химическим веществам, особенно к стиральным порошкам.
  • Меньшая устойчивость к механическим повреждениям по сравнению с чугуном.

Литьевой мрамор

Плюсы

  • Эстетичный внешний вид, напоминающий роскошные интерьеры.
  • Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
  • Экологичность и безопасность для кожи.

Минусы

  • Высокая стоимость.
  • Требует аккуратного ухода и использования специальных чистящих средств.

Кварил (куарил) и старилан

Плюсы

  • Надёжность и лёгкость благодаря комбинации акрила и кварцевой пыли.
  • Высокое качество и долговечность.
  • Широкий выбор форм и современных дизайнов.

Минусы

  • Более высокая цена по сравнению с акриловыми ваннами.
  • Пока не слишком распространены.

Советы по выбору и установке ванны

Учитывайте размеры помещения

Для малогабаритных ванных комнат лучше выбирать компактные модели или угловые ванны.

Обратите внимание на поверхность

Ванны с гладкой и непористой поверхностью проще чистить и они дольше сохраняют эстетичный вид.

Профессиональная установка

Самостоятельная установка может привести к повреждениям поверхности или нарушениям герметичности. Лучше доверить этот этап специалистам.

При выборе ванны важно учитывать не только её материал, но и ваши потребности: размеры помещения, частоту использования и бюджет.

Чугунные ванны подойдут для тех, кто ценит надёжность, акриловые — для тех, кто ищет лёгкость и разнообразие дизайна, а литьевой мрамор или кварил — для создания роскошного интерьера.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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