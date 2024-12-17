Акрил, чугун или мрамор: что выбрать для ванной комнаты

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор ванны — важный этап обустройства ванной комнаты. Сегодня на рынке представлено множество вариантов, различающихся материалами, формами, размерами и стоимостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячая ванна

Расскажем о плюсах и минусах ванн из разных материалов, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Важные критерии при выборе ванны

Перед покупкой ванны стоит учитывать:

Материал : влияет на прочность, теплоизоляцию, долговечность и уход.

: влияет на прочность, теплоизоляцию, долговечность и уход. Размеры : стандартная длина ванны — от 150 до 180 см, ширина — от 70 до 85 см.

: стандартная длина ванны — от 150 до 180 см, ширина — от 70 до 85 см. Форма : прямоугольные, овальные, угловые, каплевидные и даже многоугольные модели. Выбор формы зависит от размеров помещения и стиля интерьера.

: прямоугольные, овальные, угловые, каплевидные и даже многоугольные модели. Выбор формы зависит от размеров помещения и стиля интерьера. Цена: варьируется от бюджетных до премиальных моделей.

Материалы для ванн и их особенности

Чугун

Плюсы

Высокая прочность и долговечность.

Отлично сохраняет тепло.

Устойчивость — не сдвигается даже без фиксации.

Минусы

Тяжёлый вес (до 200 кг) — сложность транспортировки и нагрузки на пол.

Поверхность может быть сложно очистить от сильных загрязнений.

Ограниченный выбор форм и дизайнов.

Акрил

Плюсы

Лёгкость — удобство установки и транспортировки.

Широкий выбор форм и дизайнов.

Не подвержен коррозии и легко моется.

Гладкая поверхность препятствует размножению микробов.

Минусы

Чувствителен к химическим веществам, особенно к стиральным порошкам.

Меньшая устойчивость к механическим повреждениям по сравнению с чугуном.

Литьевой мрамор

Плюсы

Эстетичный внешний вид, напоминающий роскошные интерьеры.

Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.

Экологичность и безопасность для кожи.

Минусы

Высокая стоимость.

Требует аккуратного ухода и использования специальных чистящих средств.

Кварил (куарил) и старилан

Плюсы

Надёжность и лёгкость благодаря комбинации акрила и кварцевой пыли.

Высокое качество и долговечность.

Широкий выбор форм и современных дизайнов.

Минусы

Более высокая цена по сравнению с акриловыми ваннами.

Пока не слишком распространены.

Советы по выбору и установке ванны

Учитывайте размеры помещения

Для малогабаритных ванных комнат лучше выбирать компактные модели или угловые ванны.

Обратите внимание на поверхность

Ванны с гладкой и непористой поверхностью проще чистить и они дольше сохраняют эстетичный вид.

Профессиональная установка

Самостоятельная установка может привести к повреждениям поверхности или нарушениям герметичности. Лучше доверить этот этап специалистам.

При выборе ванны важно учитывать не только её материал, но и ваши потребности: размеры помещения, частоту использования и бюджет.

Чугунные ванны подойдут для тех, кто ценит надёжность, акриловые — для тех, кто ищет лёгкость и разнообразие дизайна, а литьевой мрамор или кварил — для создания роскошного интерьера.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.