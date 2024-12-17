Акрил, чугун или мрамор: что выбрать для ванной комнаты
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Выбор ванны — важный этап обустройства ванной комнаты. Сегодня на рынке представлено множество вариантов, различающихся материалами, формами, размерами и стоимостью.
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячая ванна
Расскажем о плюсах и минусах ванн из разных материалов, чтобы вы могли сделать правильный выбор.
Важные критерии при выборе ванны
Перед покупкой ванны стоит учитывать:
- Материал: влияет на прочность, теплоизоляцию, долговечность и уход.
- Размеры: стандартная длина ванны — от 150 до 180 см, ширина — от 70 до 85 см.
- Форма: прямоугольные, овальные, угловые, каплевидные и даже многоугольные модели. Выбор формы зависит от размеров помещения и стиля интерьера.
- Цена: варьируется от бюджетных до премиальных моделей.
Материалы для ванн и их особенности
Чугун
Плюсы
- Высокая прочность и долговечность.
- Отлично сохраняет тепло.
- Устойчивость — не сдвигается даже без фиксации.
Минусы
- Тяжёлый вес (до 200 кг) — сложность транспортировки и нагрузки на пол.
- Поверхность может быть сложно очистить от сильных загрязнений.
- Ограниченный выбор форм и дизайнов.
Акрил
Плюсы
- Лёгкость — удобство установки и транспортировки.
- Широкий выбор форм и дизайнов.
- Не подвержен коррозии и легко моется.
- Гладкая поверхность препятствует размножению микробов.
Минусы
- Чувствителен к химическим веществам, особенно к стиральным порошкам.
- Меньшая устойчивость к механическим повреждениям по сравнению с чугуном.
Литьевой мрамор
Плюсы
- Эстетичный внешний вид, напоминающий роскошные интерьеры.
- Высокая прочность и устойчивость к механическим повреждениям.
- Экологичность и безопасность для кожи.
Минусы
- Высокая стоимость.
- Требует аккуратного ухода и использования специальных чистящих средств.
Кварил (куарил) и старилан
Плюсы
- Надёжность и лёгкость благодаря комбинации акрила и кварцевой пыли.
- Высокое качество и долговечность.
- Широкий выбор форм и современных дизайнов.
Минусы
- Более высокая цена по сравнению с акриловыми ваннами.
- Пока не слишком распространены.
Советы по выбору и установке ванны
Учитывайте размеры помещения
Для малогабаритных ванных комнат лучше выбирать компактные модели или угловые ванны.
Обратите внимание на поверхность
Ванны с гладкой и непористой поверхностью проще чистить и они дольше сохраняют эстетичный вид.
Профессиональная установка
Самостоятельная установка может привести к повреждениям поверхности или нарушениям герметичности. Лучше доверить этот этап специалистам.
При выборе ванны важно учитывать не только её материал, но и ваши потребности: размеры помещения, частоту использования и бюджет.
Чугунные ванны подойдут для тех, кто ценит надёжность, акриловые — для тех, кто ищет лёгкость и разнообразие дизайна, а литьевой мрамор или кварил — для создания роскошного интерьера.
Уточнения
Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру