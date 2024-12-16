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Вред накипи: как её убрать и предотвратить появление

2:56
Недвижимость

Накипь — это известковый налёт, который образуется из-за солей кальция и магния в жёсткой воде. Она снижает производительность чайника, влияет на вкус напитков и может привести к поломке прибора.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Расскажем, как легко и безопасно избавиться от накипи с помощью народных и специальных средств.

Что такое накипь и чем она опасна

Накипь представляет собой осадок солей металлов, которые выпадают при нагревании воды. Основные риски:

  • Ухудшение работы чайника: накипь снижает тепло- и электропроводность, из-за чего вода закипает медленнее.
  • Вкус напитков: частицы накипи могут попасть в чай или кофе, испортив вкус.
  • Повреждение нагревательных элементов: налёт постепенно разрушает металл, что может привести к поломке.

Способы очистки чайника от накипи

Лимонная кислота

Самый доступный метод:

  • Насыпьте 2 ст. л. лимонной кислоты в чайник.
  • Залейте 1 л воды, прокипятите и оставьте остывать на 2 часа.
  • Вылейте воду, протрите стенки губкой и тщательно промойте чайник.

Уксус

Эффективный способ с сильным запахом:

  • Добавьте 100 мл 6% или 9% уксуса в 1 л воды.
  • Прокипятите, оставьте на 2 часа, затем тщательно промойте водой с мылом.

Важно: не используйте кислоту для эмалированных чайников, чтобы избежать повреждений.

Лимонад (газировка)

Газированные напитки, содержат ортофосфорную кислоту, которая растворяет накипь:

  • Залейте 1–1,5 л газировки, дождитесь выхода пузырьков.
  • Прокипятите, слейте жидкость, протрите дно и стенки губкой.

Пищевая сода

Экономичный и безопасный вариант:

  • Насыпьте 1 ст. л. соды и залейте 1 л воды.
  • Прокипятите, оставьте на 2 часа, слейте раствор и протрите чайник губкой.

Для стеклянных и алюминиевых моделей используйте соду аккуратно, чтобы избежать царапин.

Специальные средства

В магазинах бытовой химии можно найти порошки или жидкости для удаления накипи. Они содержат кислоты или соду, а применять их нужно строго по инструкции.

Как предотвратить появление накипи

Полностью избавиться от проблемы не получится, но можно её минимизировать:

  • Используйте фильтрованную или бутилированную воду.
  • Не оставляйте воду в чайнике после использования, ополаскивайте перед каждым кипячением.
  • Чистите чайник не реже двух раз в месяц.
  • Перед длительными поездками сливайте воду и просушивайте устройство.

Накипь — это осевшие соли кальция и магния, которые не только портят внешний вид чайника, но и сокращают срок его службы.

Уточнения

На́кипь - твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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