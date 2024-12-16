Выселение арендаторов с пропиской: что должен знать каждый владелец

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Временная регистрация жильцов в сдаваемой квартире — это обязательная процедура, предусмотренная законом.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ключи от квартиры на столе

Однако многие собственники избегают её, опасаясь сложностей с выселением или возможных рисков. Разберём, чем на самом деле может быть опасна временная регистрация и как минимизировать возможные проблемы.

Что такое временная регистрация

Временная регистрация требуется, если гражданин проживает не по месту постоянной прописки. Для граждан РФ срок оформления составляет до 90 дней, для иностранцев — до 7 рабочих дней.

Она даёт право пользоваться инфраструктурой: школами, больницами, парковкой, но не влияет на право собственности. Регистрация оформляется бесплатно и не требует снятия с постоянного учёта.

Чем не опасна временная регистрация

Жильё не отнимут

Временная регистрация не даёт права на владение квартирой.

ЖКУ не подорожают значительно. Увеличится только плата за вывоз мусора или ресурсы, не учитываемые счётчиками.

Жильцов можно выписать

Для этого достаточно подать заявление через Госуслуги или в МВД. Согласие арендатора не требуется.

Какие риски существуют

Риски с несовершеннолетними

Родитель с временной регистрацией может прописать ребёнка без согласия собственника. Хотя прописка будет временной, выселение до её окончания может потребовать обращения в суд.

Фиктивная регистрация

Если зарегистрировать человека, который фактически не проживает в квартире, это может повлечь штраф до 500 тысяч рублей или уголовную ответственность.

Арендатор-должник

Если судебные приставы наложат арест на имущество жильца, собственность владельца квартиры может пострадать, так как приставы не всегда разбираются, кому принадлежат вещи.

Арендатор — нарушитель закона

В случае преступлений, связанных с квартирой, собственника могут подозревать в соучастии.

Чем опасно отсутствие временной регистрации

Если квартиранты не зарегистрированы, это также грозит штрафами:

Для собственников-физлиц : от 2000 до 7000 рублей.

: от 2000 до 7000 рублей. Для юридических лиц: до 800 тысяч рублей.

Кроме того, в случае пожара или затопления без регистрации жильца будет сложнее доказать его вину.

Как снизить риски

Срок регистрации должен совпадать со сроком договора аренды. Это минимизирует возможные проблемы.

Заключите договор найма. Укажите ответственность за порчу имущества, оплату ЖКУ и укажите всех проживающих.

Застрахуйте квартиру. Полис защитит от ущерба, нанесённого арендаторами или внешними факторами.

Временная регистрация — это не столь опасная процедура, как кажется на первый взгляд. Соблюдая простые меры предосторожности, можно минимизировать все риски и защитить свои интересы.

Уточнения

Регистрация жителей по месту постоянного или временного проживания (англ. resident registration) — регистрация в реестре, который является государственной базой данных с информацией о текущем месте жительства (резидентстве) граждан или иностранцев, служащей целям административного учёта населения страны.



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