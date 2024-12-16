Выселение арендаторов с пропиской: что должен знать каждый владелец

Временная регистрация жильцов в сдаваемой квартире — это обязательная процедура, предусмотренная законом.
Однако многие собственники избегают её, опасаясь сложностей с выселением или возможных рисков. Разберём, чем на самом деле может быть опасна временная регистрация и как минимизировать возможные проблемы.
Временная регистрация требуется, если гражданин проживает не по месту постоянной прописки. Для граждан РФ срок оформления составляет до 90 дней, для иностранцев — до 7 рабочих дней.
Она даёт право пользоваться инфраструктурой: школами, больницами, парковкой, но не влияет на право собственности. Регистрация оформляется бесплатно и не требует снятия с постоянного учёта.
Временная регистрация не даёт права на владение квартирой.
ЖКУ не подорожают значительно. Увеличится только плата за вывоз мусора или ресурсы, не учитываемые счётчиками.
Для этого достаточно подать заявление через Госуслуги или в МВД. Согласие арендатора не требуется.
Родитель с временной регистрацией может прописать ребёнка без согласия собственника. Хотя прописка будет временной, выселение до её окончания может потребовать обращения в суд.
Если зарегистрировать человека, который фактически не проживает в квартире, это может повлечь штраф до 500 тысяч рублей или уголовную ответственность.
Если судебные приставы наложат арест на имущество жильца, собственность владельца квартиры может пострадать, так как приставы не всегда разбираются, кому принадлежат вещи.
В случае преступлений, связанных с квартирой, собственника могут подозревать в соучастии.
Если квартиранты не зарегистрированы, это также грозит штрафами:
Кроме того, в случае пожара или затопления без регистрации жильца будет сложнее доказать его вину.
Временная регистрация — это не столь опасная процедура, как кажется на первый взгляд. Соблюдая простые меры предосторожности, можно минимизировать все риски и защитить свои интересы.
Регистрация жителей по месту постоянного или временного проживания (англ. resident registration) — регистрация в реестре, который является государственной базой данных с информацией о текущем месте жительства (резидентстве) граждан или иностранцев, служащей целям административного учёта населения страны.
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