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С какими проблемами вы столкнётесь, если будете класть слишком много белья в стиральную машину

2:06
Недвижимость

Вы заметили, что барабан стиральной машины кажется вам недостаточно заполненным? Хотите использовать его на полную мощность? Будьте осторожны и не перегружайте стиральную машину. Это может привести к серьёзным проблемам.

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

На каждой стиральной машине есть информация о том, на какой вес белья она рассчитана. Но вряд ли вы будете взвешивать одежду перед стиркой. Как же тогда правильно загрузить барабан? Рекомендуется заполнять его примерно на две трети от объёма. Оставьте достаточно места, чтобы одежда могла свободно вращаться и полоскаться.

Если полоскание будет недостаточным, то и результат стирки может быть неудовлетворительным. Порошок или гель не смогут хорошо раствориться и равномерно воздействовать на всю поверхность одежды. Белье может выглядеть мятым, и у вас может возникнуть желание постирать его ещё раз. В таком случае вы просто потратите воду, электричество, время и средства на стирку, которая не оправдает ваших ожиданий.

Перегрузка стиральной машины также может привести к серьёзным проблемам. Если вы будете стирать таким образом постоянно, то состояние стиральной машины не будет вас радовать. Чрезмерная нагрузка не только изнашивает двигатель, но и может привести к механическому повреждению подшипников. В результате можно даже повредить барабан, и после нескольких ремонтов вам придётся заменить прибор.

Помните, что стиральная машина не только отжимает одежду, но и замачивает её. Поэтому особое внимание следует уделить большим полотенцам и другим громоздким и впитывающим текстильным предметам. Лучше всегда стирать достаточное количество белья.

Барабан должен быть заполнен на 75-80%, чтобы между верхней частью барабана и одеждой оставался зазор размером примерно с вашу ладонь. Это не только убережёт стиральную машину от перегрузки, но и позволит белью стираться лучше и меньше мяться.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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