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Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов

1:41
Недвижимость

Согласно новому исследованию группы "Самолёт", многие москвичи хотели бы видеть больше полноценно эксплуатируемых крыш в своих жилых комплексах.

Бассейн на крыше
Фото: commons.wikimedia.org by Hu Totya, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бассейн на крыше

Согласно опросу, наиболее популярными вариантами функционального наполнения являются лаунж-зоны, вечерние кинотеатры и другие развлечения, а также сады и спортивные площадки. Жители Москвы также хотят, чтобы изменения коснулись не только их домов, но и соседних зданий, на которые выходят окна их квартир, уточняет Газета.Ru.

Абсолютное большинство респондентов (90%) хотят использовать крыши своих жилых комплексов как безопасные общественные пространства. Наиболее востребованными элементами являются удобные скамейки, смотровые площадки и вечерние кинотеатры (69% опрошенных). Также многие респонденты (61%) высказались за красивое озеленение крыш. Спортивные площадки и общественные огороды набрали меньше голосов (26% и 17% соответственно). Реже всего упоминался вариант использования крыш для выгула собак (всего 7% голосов).

Исследование также показало, что 86% москвичей видят крыши соседних строений из окон своих квартир. Почти половина опрошенных (46%) довольны таким видом, но хотели бы видеть творческое или функциональное оформление этих крыш. Респонденты предложили разместить на крышах общественных пространств (61%) или рисунков (29%). Только 10% москвичей предпочли оставить всё без изменений.

Уточнения

Покры́тие здания или кры́ша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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