Как выбрать этаж в новостройке: советы по покупке квартиры

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор этажа для жилья — важное решение, от которого зависит комфорт и удобство жизни. Каждый этаж имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ густонаселенный многоквартирный комплекс

Первый этаж предлагает привлекательную цену — квартиры здесь дешевле на 20% из-за пониженной стоимости застройщика. Также жильцы могут быстро эвакуироваться, не зависеть от лифта и обустроить территорию под окнами. Однако есть и минусы: повышенная сырость, проблемы с шумоизоляцией, риск ограблений и отсутствие балкона. Часто на первых этажах открываются магазины или кафе, что может доставлять неудобства.

На втором этаже вы будете независимы от лифта и меньше подвержены шуму с улицы. Однако проблема с нежилыми помещениями, такими как кафе или магазины на первых этажах, может вызвать шум и запахи. Средние этажи (с 3 по 7) предлагают хороший баланс: минимальный уровень загрязненности, больше света и защиты от шума, а также доступность лифта. Но возможные проблемы с соседями как сверху, так и снизу — это риск для всех этажей.

Жители верхних этажей (с 8 по 15) могут наслаждаться прекрасным видом, отсутствием сырости и лучшим освещением, но часто сталкиваются с трудностями при поломке лифта и трудностью эвакуации. На последних этажах также замечается лучший панорамный вид и большая изоляция от шума, но есть риск затопления, проблемы с транспортировкой мебели и возможные проблемы со здоровьем из-за высоты.

Каждый этаж имеет свои особенности, и выбор зависит от ваших предпочтений в плане комфорта, ценового диапазона и уровня шума.

Уточнения

Цо́кольный эта́ж — этаж (помещение) с отметкой пола, расположенной ниже планировочной отметки земли с наружной стороны стены на глубине не более чем половина высоты помещения (при заглублении больше половины высоты помещения этаж считается подвальным).



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