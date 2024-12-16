Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жестокая варка крабов под угрозой запрета
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем
Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая
Крупные породы собак, которые требуют строгого контроля

Как вывести пятна йода? Это народное средство всегда помогает

0:52
Недвижимость

Как вывести пятна йода

Для удаления пятен йода используйте фармацевтический спирт. Нанесите средство на испачканную поверхность с помощью ваты или губки и оставьте на 10-15 минут. Вам понадобится один или несколько свежих лимонов, в зависимости от размера и количества пятен. Нанесите на пятно сок цитрусовых и оставьте минимум на 20 минут, а затем постирайте водой с мылом.

Лимон
Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимон

Как вывести застарелое пятно йода

Чтобы удалить застарелые пятна йода, смешайте одну столовую ложку медицинского спирта со стаканом холодной воды. Используя чистую белую ткань, нанесите раствор на пятно, двигаясь от периферии пятна к центру. Удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Повторите процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Уточнения

Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I2) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Российский шоу-бизнес
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах Аудио 
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Недвижимость
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Последние материалы
Как удобрять гранатовое дерево? Делайте так, и вы получите прекрасный урожай
Вот как часто вам следует менять подушки на новые
Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится
Самое старое огнестрельное оружие США найдено в Аризоне
Спрос на работников ресторанной сферы увеличился на 45% в России
Техосмотр подержанных автомобилей: что нужно проверять, чтобы пройти без проблем
Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая
Крупные породы собак, которые требуют строгого контроля
Стресс, посуда или здоровье? Почему кошка не доедает
Три опасных города мира для российских туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.