Как вывести пятна йода? Это народное средство всегда помогает

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Как вывести пятна йода

Для удаления пятен йода используйте фармацевтический спирт. Нанесите средство на испачканную поверхность с помощью ваты или губки и оставьте на 10-15 минут. Вам понадобится один или несколько свежих лимонов, в зависимости от размера и количества пятен. Нанесите на пятно сок цитрусовых и оставьте минимум на 20 минут, а затем постирайте водой с мылом.

Фото: flickr.com by 16:9clue, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимон

Как вывести застарелое пятно йода

Чтобы удалить застарелые пятна йода, смешайте одну столовую ложку медицинского спирта со стаканом холодной воды. Используя чистую белую ткань, нанесите раствор на пятно, двигаясь от периферии пятна к центру. Удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Повторите процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Уточнения

Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I 2 ) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.



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