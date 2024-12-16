Как вывести пятна йода? Это народное средство всегда помогает

Для удаления пятен йода используйте фармацевтический спирт. Нанесите средство на испачканную поверхность с помощью ваты или губки и оставьте на 10-15 минут. Вам понадобится один или несколько свежих лимонов, в зависимости от размера и количества пятен. Нанесите на пятно сок цитрусовых и оставьте минимум на 20 минут, а затем постирайте водой с мылом.
Чтобы удалить застарелые пятна йода, смешайте одну столовую ложку медицинского спирта со стаканом холодной воды. Используя чистую белую ткань, нанесите раствор на пятно, двигаясь от периферии пятна к центру. Удалите лишнюю влагу бумажным полотенцем. Повторите процедуру несколько раз, пока пятно не исчезнет.
Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I2) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.
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