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Как легко и быстро почистить ноутбук дома? Следуйте этим простым советам

1:43
Недвижимость

Соберите чистящие средства

Возьмите микрофибру или безворсовую ткань, ватные палочки и баллончик со сжатым воздухом. Эти обычные предметы домашнего обихода помогут удалить пыль и грязь без необходимости использования специальных чистящих растворов.

Мошенники работают за ноутбуком
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники работают за ноутбуком

Удаление пыли 

Используйте короткие порции сжатого воздуха, чтобы сдуть пыль с клавиатуры, портов и вентиляционных отверстий. Удерживайте вентиляторы на месте, чтобы они не вращались во время очистки.

Встряхивание 

Держите ноутбук под небольшим углом и осторожно встряхните его, чтобы удалить крошки или мусор с клавиатуры. Это помогает предотвратить попадание частиц между клавишами.

Салфетка из микрофибры для экранов

Для экрана слегка смочите салфетку из микрофибры водой. Следите за тем, чтобы ткань не намокла слишком сильно.

Протрите экран легкими круговыми движениями, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна.

Ватные палочки 

Смочите ватную палочку в воде и тщательно очистите между клавишами, вокруг трекпада и в других труднодоступных местах. Будьте осторожны, чтобы лишняя вода не просочилась внутрь.

Внешняя протирка

Слегка смочите салфетку из микрофибры и протрите внешнюю поверхность ноутбука.

Это помогает удалить отпечатки пальцев и общую поверхностную грязь. Избегайте чрезмерной влажности.

Дайте высохнуть

Дайте ноутбуку высохнуть на воздухе в течение нескольких минут, прежде чем включить его снова.

Убедитесь, что все компоненты полностью сухие, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Уточнения

Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера (дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи) или подключены дополнительно.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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