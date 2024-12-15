Пыль будет оседать меньше! Вот чем нужно протирать поверхность

Пыль — проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Даже после тщательной уборки микроскопические частицы вновь оседают на поверхностях.
Однако, используя правильные методы, можно значительно уменьшить количество пыли в доме. Помимо регулярного применения тряпки и пылесоса, отличным решением станут народные средства и антистатики.
Многие хозяйки предпочитают проверенные временем рецепты. Рассмотрим одно из популярных и действенных средств — самодельный антистатик.
Вам понадобится 100 мл воды, 10 капель эфирного масла эвкалипта, 2 столовые ложки оливкового масла и
30 мл уксуса.
Смешайте все ингредиенты в бутылке с пульверизатором. Равномерно распылите раствор на поверхности мебели. Протрите мягкой тряпкой и затем вытрите насухо.
Такой антистатик не только уменьшит количество пыли, но и наполнит дом приятным ароматом свежести. Регулярное применение этого средства поможет дольше сохранять чистоту и облегчить борьбу с пылью.
Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.
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