Пыль будет оседать меньше! Вот чем нужно протирать поверхность

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пыль — проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка. Даже после тщательной уборки микроскопические частицы вновь оседают на поверхностях.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Однако, используя правильные методы, можно значительно уменьшить количество пыли в доме. Помимо регулярного применения тряпки и пылесоса, отличным решением станут народные средства и антистатики.

Многие хозяйки предпочитают проверенные временем рецепты. Рассмотрим одно из популярных и действенных средств — самодельный антистатик.

Вам понадобится 100 мл воды, 10 капель эфирного масла эвкалипта, 2 столовые ложки оливкового масла и

30 мл уксуса.

Смешайте все ингредиенты в бутылке с пульверизатором. Равномерно распылите раствор на поверхности мебели. Протрите мягкой тряпкой и затем вытрите насухо.

Такой антистатик не только уменьшит количество пыли, но и наполнит дом приятным ароматом свежести. Регулярное применение этого средства поможет дольше сохранять чистоту и облегчить борьбу с пылью.

Уточнения

Пыль — мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм.



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