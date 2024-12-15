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Как за 5 минут избавиться от кофейных пятен на диване — не поверите, но это работает!

0:59
Недвижимость

Кофейное пятно на диване — это настоящая проблема, ведь оно оставляет заметный след, который порой не удаётся убрать с первого раза, даже с помощью профессиональных средств.

Чистка дивана
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка дивана

Чтобы не дать пятну въесться в ткань, важно сразу же действовать. Как только вы заметили пятно, первое, что нужно сделать — это убрать лишнюю жидкость как можно быстрее.

Для этого используйте тальк, крахмал, обычную пищевую соду или мелкую соль. Эти вещества помогут абсорбировать кофе и предотвратить его проникновение в ткань.

  1. Засыпьте пятно одним из вышеупомянутых порошков.
  2. Оставьте на несколько часов для впитывания жидкости.
  3. После этого аккуратно удалите остатки порошка пылесосом, мягкой щёткой или скотчем.

Важно! Не теряйте время на попытки вытереть пятно тряпками или салфетками, так вы только разнесёте жидкость по большему участку и увеличите площадь загрязнения.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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