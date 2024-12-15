Как за 5 минут избавиться от кофейных пятен на диване — не поверите, но это работает!

Кофейное пятно на диване — это настоящая проблема, ведь оно оставляет заметный след, который порой не удаётся убрать с первого раза, даже с помощью профессиональных средств.
Чтобы не дать пятну въесться в ткань, важно сразу же действовать. Как только вы заметили пятно, первое, что нужно сделать — это убрать лишнюю жидкость как можно быстрее.
Для этого используйте тальк, крахмал, обычную пищевую соду или мелкую соль. Эти вещества помогут абсорбировать кофе и предотвратить его проникновение в ткань.
Важно! Не теряйте время на попытки вытереть пятно тряпками или салфетками, так вы только разнесёте жидкость по большему участку и увеличите площадь загрязнения.
Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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