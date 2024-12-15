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Моль в квартире? Вот как избавиться от неё быстро и без следа

2:03
Недвижимость

Моль может стать серьёзной проблемой для каждого дома, несмотря на свою кажущуюся безобидность. Эти маленькие вредители способны нанести большой урон мебели, продуктам и личным вещам.

Одежная моль, Tinea pellionella
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Одежная моль, Tinea pellionella

Каждый хозяин должен быть готов к тому, чтобы избавиться от моли в домашних условиях, и для этого есть несколько эффективных методов.

Многие считают, что моль заводится только в грязных помещениях, однако это не совсем так. Важно помнить, что если в доме есть доступ к пище, моль всегда найдет способ поселиться в нём, независимо от того, насколько чисто у вас.

Как бороться с молью в квартире?

Для того чтобы навсегда избавиться от моли, необходимо применить комплексный подход. Это требует времени и усилий, но результат того стоит.

Проверьте все помещения. Моль редко появляется одна. Как только вы заметили её, осмотрите все уголки квартиры, особенно кухню. Проверьте все продукты, текстиль и шкафы.

Ликвидация гнёзд и личинок. Если вы нашли гнездо или личинки, немедленно воспользуйтесь пылесосом для уборки этих мест, а затем протрите их моющим средством с хлорсодержащими компонентами.

Обработка одежды и текстиля. Обязательно протрите одежду щеткой, обращая особое внимание на складки и карманы. Для более крупных вещей, таких как куртки или пальто, можно использовать парогенератор.

Генеральная уборка. После того как вы обработали все предметы, проведите генеральную уборку в квартире. Постирайте все занавески, ковры и пледы, а те вещи, которые нельзя постирать, оставьте на улице под солнечными лучами.

Очистка кухни. На кухне важно выбросить все крупы, орехи и сухофрукты, которые могли стать источником проблемы. Также нужно тщательно очистить шкафы и труднодоступные места от остатков пищи.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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