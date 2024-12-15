Моль в квартире? Вот как избавиться от неё быстро и без следа

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Моль может стать серьёзной проблемой для каждого дома, несмотря на свою кажущуюся безобидность. Эти маленькие вредители способны нанести большой урон мебели, продуктам и личным вещам.

Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Одежная моль, Tinea pellionella

Каждый хозяин должен быть готов к тому, чтобы избавиться от моли в домашних условиях, и для этого есть несколько эффективных методов.

Многие считают, что моль заводится только в грязных помещениях, однако это не совсем так. Важно помнить, что если в доме есть доступ к пище, моль всегда найдет способ поселиться в нём, независимо от того, насколько чисто у вас.

Как бороться с молью в квартире?

Для того чтобы навсегда избавиться от моли, необходимо применить комплексный подход. Это требует времени и усилий, но результат того стоит.

Проверьте все помещения. Моль редко появляется одна. Как только вы заметили её, осмотрите все уголки квартиры, особенно кухню. Проверьте все продукты, текстиль и шкафы.

Ликвидация гнёзд и личинок. Если вы нашли гнездо или личинки, немедленно воспользуйтесь пылесосом для уборки этих мест, а затем протрите их моющим средством с хлорсодержащими компонентами.

Обработка одежды и текстиля. Обязательно протрите одежду щеткой, обращая особое внимание на складки и карманы. Для более крупных вещей, таких как куртки или пальто, можно использовать парогенератор.

Генеральная уборка. После того как вы обработали все предметы, проведите генеральную уборку в квартире. Постирайте все занавески, ковры и пледы, а те вещи, которые нельзя постирать, оставьте на улице под солнечными лучами.

Очистка кухни. На кухне важно выбросить все крупы, орехи и сухофрукты, которые могли стать источником проблемы. Также нужно тщательно очистить шкафы и труднодоступные места от остатков пищи.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.



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