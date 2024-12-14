Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Порядок в туалете начинается с чистоты унитаза, но налёт и ржавчина на его стенках могут стать настоящей проблемой.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистка унитаза

Эксперты по домоводству Кейт Ван Пелт и Тай Максимилиано поделились эффективными способами борьбы с этими загрязнениями.

Один из самых доступных и простых методов — это использование пищевой соды и уксуса, пишет The Spruce.

Эксперты рекомендуют следующий процесс: начните с того, чтобы налить в унитаз 2 стакана уксуса и смешать его с водой. Оставьте смесь на ночь.

Затем добавьте 1 стакан пищевой соды, а сверху ещё 1-2 стакана уксуса. Дайте раствору постоять 10 минут, после чего очистите слив ёршиком и оставьте ещё на 30 минут.

Если вода в унитазе сливается плохо, повторите процедуру. Регулярное использование этих средств помогает избавиться от камня и налёта, которые образуются из-за жёсткой воды.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.



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