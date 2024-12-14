Плохие новости: за коммуналку в 2025 году будете платить больше

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info Девушка

Колунов уточнил, что в некоторых регионах повышение может превысить средний показатель из-за различий в инфраструктуре, степени благоустройства и других региональных особенностей.

Окончательные решения о росте цен будут принимать местные комитеты по тарифам, пишет РИА "Новости".

Депутат также отметил, что избежать индексации тарифов невозможно, поскольку на ее необходимость влияет текущий уровень инфляции.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.