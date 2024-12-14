Летом 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Колунов уточнил, что в некоторых регионах повышение может превысить средний показатель из-за различий в инфраструктуре, степени благоустройства и других региональных особенностей.
Окончательные решения о росте цен будут принимать местные комитеты по тарифам, пишет РИА "Новости".
Депутат также отметил, что избежать индексации тарифов невозможно, поскольку на ее необходимость влияет текущий уровень инфляции.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.