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Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку

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Недвижимость » Ремонт

Перед тем как начать клеить обои, необходимо тщательно подготовить стены. Сначала удалите старые покрытия, будь то обои или краска.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Если обои трудно сдираются, используйте мыльный раствор или специальное средство для размягчения клея. После этого очистите поверхность от пыли, жира и плесени, протрите стены влажной тряпкой.

Все трещины и неровности нужно зашпаклевать, а после высыхания отшлифовать для получения гладкой поверхности.

Далее нужно нанести грунтовку, чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью и предотвратить впитывание клея стенами.

Завершите подготовку к ремонту разметкой с помощью уровня, чтобы первая полоса обоев была наклеена ровно. Теперь стены готовы к поклейке обоев.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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