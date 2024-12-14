Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Перед тем как начать клеить обои, необходимо тщательно подготовить стены. Сначала удалите старые покрытия, будь то обои или краска.

Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Удаление старых обоев

Если обои трудно сдираются, используйте мыльный раствор или специальное средство для размягчения клея. После этого очистите поверхность от пыли, жира и плесени, протрите стены влажной тряпкой.

Все трещины и неровности нужно зашпаклевать, а после высыхания отшлифовать для получения гладкой поверхности.

Далее нужно нанести грунтовку, чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью и предотвратить впитывание клея стенами.

Завершите подготовку к ремонту разметкой с помощью уровня, чтобы первая полоса обоев была наклеена ровно. Теперь стены готовы к поклейке обоев.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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