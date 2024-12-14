Одна ошибка перед поклейкой обоев, и ремонт пойдёт насмарку

Перед тем как начать клеить обои, необходимо тщательно подготовить стены. Сначала удалите старые покрытия, будь то обои или краска.
Если обои трудно сдираются, используйте мыльный раствор или специальное средство для размягчения клея. После этого очистите поверхность от пыли, жира и плесени, протрите стены влажной тряпкой.
Все трещины и неровности нужно зашпаклевать, а после высыхания отшлифовать для получения гладкой поверхности.
Далее нужно нанести грунтовку, чтобы улучшить сцепление клея с поверхностью и предотвратить впитывание клея стенами.
Завершите подготовку к ремонту разметкой с помощью уровня, чтобы первая полоса обоев была наклеена ровно. Теперь стены готовы к поклейке обоев.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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