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Как эффектно украсить окна в доме? Советы дизайнеров

1:31
Недвижимость

Как украсить окна в доме

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер выглядел более эстетично и красиво, вы можете украсить окна в своем доме.

Окно с рождественским декором
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Окно с рождественским декором

Это поможет сделать пространство более уютным и светлым. Например, вы можете украсить свои окна разными видами гирлянд. Также можно использовать букеты из цветов или комнатных растений. Это могут быть фиалки, подсолнухи, розы, тюльпаны, ромашки, георгины.

Кроме того, можно использовать подвесные вазоны и гирлянды из сухоцветов — одуванчиков, васильков или бутонов роз. Также на подоконнике можно вырастить зелень — базилик, шпинат, зеленый лук или кинзу.

Для украшения используйте венки из цветов и веток, корзины или емкости с цветами. Также можно украсить вазоны или контейнеры узорами и принтами.

Можно поставить свечи на подоконник. Например, в гостиной или спальне. Самое главное — оставаться в безопасности. Расстояние между свечами и другими предметами должно быть достаточным. Для вашей безопасности выбирайте свечи на батарейках.

Кроме того, можно выбрать классические цвета — белый, серый, бежевый. Свечи разных цветов — зеленого, фиолетового, розового — добавят яркости интерьеру. Выбирайте тот вариант, который удобен именно вам, и ваш интерьер будет выглядеть по-новому.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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