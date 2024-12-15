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Вы можете делать это неправильно! Как нужно стирать носки?

1:14
Недвижимость

Как правильно стирать носки вручную

Для начала поместите носки в миску с теплой водой, около 30 градусов. Используйте мягкое моющее средство. Замочите носки на десять минут, затем прополощите в теплой и, наконец, в холодной воде. Носки ручной вязки из натуральной шерсти подходят только для ручной стирки.

Белые носки
Фото: flickr. com by Jason Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белые носки

Температура воды должна быть не выше 30 градусов. Уже при стирке в воде при температуре 40 градусов носки могут потерять форму. 

Как правильно стирать носки в стиральной машине

Носки не любят скручивания и высоких температур, поэтому стирайте их по циклу "без отжима" и "без сушки", чтобы носки не потеряли форму.

Постиранные носки следует повесить на веревку, желательно на свежем воздухе, но без прямых солнечных лучей.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены носки, следует выбирать режим и температуру. Например, для хлопчатобумажных изделий подходит температура в 60 градусов по Цельсию. Для синтетики — 40 градусов по Цельсию, а вот шерстяные носки лучше стирать при максимально низкой температуре.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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