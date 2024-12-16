Девять советов, которые помогут сделать переезд в новую квартиру легче

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переезд в новую квартиру — важное и волнительное событие. Чтобы сделать его комфортным и успешным, необходимо правильно подготовиться. Мы рассмотрим 9 советов, которые помогут вам успешно переехать в новое жильё.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Перестановка мебели

Как правильно подготовиться к переезду в новую квартиру

Определитесь с комфортной датой переезда. Это позволит вам спокойно собрать вещи, ничего не забыть и перевезти всё необходимое. Оптимальный срок подготовки — полторы-две недели. Приведите в порядок старую квартиру. Так будет легче упаковывать и собирать вещи. Проведите ревизию вещей и мебели. Критически оцените свои вещи и избавьтесь от ненужных. Часть мебели можно продать или отдать бесплатно. Заранее упакуйте необходимые вещи и мебель. Начните упаковывать вещи заранее, чтобы к моменту сделки половина вещей была уже упакована. Позаботьтесь о сохранности мебели. Защитите углы и дверцы шкафов, сделайте фотографии мебели в собранном виде и пометьте детали. Соберите необходимый минимум вещей на первые дни после переезда. Позаботьтесь о сохранности старой и новой квартир. Защитите поверхности при переноске мебели и техники. Отключите воду и электричество перед самым переездом. Не растягивайте переезд. Лучше перевезти всё сразу, чем поэтапно, частями, на своей машине.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.



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