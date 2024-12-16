Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы покупателям: как отличить качественные яйца от некачественных
Как выбрать зимнюю одежду для комфортного вождения
Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии
Диетолог рассказал, чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся
Этот способ спасет вашу плитку от безнадежных пятен
Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек
Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит
Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании
Биокамин в квартире: уют или лишние хлопоты

Девять советов, которые помогут сделать переезд в новую квартиру легче

1:33
Недвижимость

Переезд в новую квартиру — важное и волнительное событие. Чтобы сделать его комфортным и успешным, необходимо правильно подготовиться. Мы рассмотрим 9 советов, которые помогут вам успешно переехать в новое жильё.

Перестановка мебели
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Перестановка мебели

Как правильно подготовиться к переезду в новую квартиру

  1. Определитесь с комфортной датой переезда. Это позволит вам спокойно собрать вещи, ничего не забыть и перевезти всё необходимое. Оптимальный срок подготовки — полторы-две недели.
  2. Приведите в порядок старую квартиру. Так будет легче упаковывать и собирать вещи.
  3. Проведите ревизию вещей и мебели. Критически оцените свои вещи и избавьтесь от ненужных. Часть мебели можно продать или отдать бесплатно.
  4. Заранее упакуйте необходимые вещи и мебель. Начните упаковывать вещи заранее, чтобы к моменту сделки половина вещей была уже упакована.
  5. Позаботьтесь о сохранности мебели. Защитите углы и дверцы шкафов, сделайте фотографии мебели в собранном виде и пометьте детали.
  6. Соберите необходимый минимум вещей на первые дни после переезда.
  7. Позаботьтесь о сохранности старой и новой квартир. Защитите поверхности при переноске мебели и техники.
  8. Отключите воду и электричество перед самым переездом.
  9. Не растягивайте переезд. Лучше перевезти всё сразу, чем поэтапно, частями, на своей машине.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Еда и рецепты
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Зимний Крым. Какая альтернатива летнему солнышку и тёплому морю Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Haval Jolion Hybrid выходит на покорение Британии
Диетолог рассказал, чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся
Этот способ спасет вашу плитку от безнадежных пятен
Рассказываем, как извлечь пользу из старых подушек
Филипп Киркоров требует 2 миллиона рублей со строительной компании
Ядро Земли замедлилось и меняет направление: что это значит
Ранний брак — быстрый развод
Биокамин в квартире: уют или лишние хлопоты
Секрет ухоженных ног: как справиться с пяточной шпорой
Как стать накачанным силачом, не выходя из дома?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.