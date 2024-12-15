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Как создать уютную атмосферу в съемной квартире к Новому году

1:49
Недвижимость

Съемная квартира часто не позволяет полностью раскрыться в декорировании, особенно в праздники, когда хочется создать особенную атмосферу. Однако даже в таких условиях можно сделать дом уютным и праздничным без необходимости проводить серьезные изменения в интерьере.

новый год
Фото: Freepik by Designed by Freepik
новый год

1. Цветовая гамма

Одним из первых шагов в создании уютной атмосферы является выбор правильной цветовой гаммы. Не нужно перекрашивать стены или менять обои. Для того чтобы интерьер стал теплее и уютнее, добавьте в него мягкие бежевые, светло-коричневые или кремовые оттенки. Это можно сделать с помощью текстиля — покрывал, штор, ковров и других мягких покрытий.

2. Меблировка

Мебель в съемной квартире должна быть функциональной и гармонично вписываться в интерьер. Важно, чтобы предметы мебели не загромождали пространство и не делали его перегруженным. Выбирайте только те вещи, которые необходимы и соответствуют вашему стилю.

3. Свет

Правильное освещение может значительно улучшить атмосферу в комнате. Для этого используйте теплые источники света, такие как бра, торшеры и другие светильники. Главное — избегать яркого, резкого света. Разместите несколько источников, чтобы создать мягкое и уютное освещение.

4. Декор и личные вещи

Чтобы интерьер стал более домашним, добавьте элементы, которые придают личную атмосферу. Это могут быть фотографии, вазы с цветами или предметы, связанные с вашим хобби. Такие детали сделают пространство уютным и индивидуальным, создавая праздничное настроение.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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