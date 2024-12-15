Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему сушка волос в ванной — это ошибка
Как устроить домашнее спа для кошки и сделать ее счастливой
Основные признаки неисправного масляного фильтра и что с этим делать
Простое решение для крепкой рассады и быстрого всхода семян
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад
Сколько грецких орехов можно есть без вреда для здоровья
Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство
Темный шоколад и скрытая польза для здоровья и снижение риска диабета
Мария Погребняк впервые показала результат пластической операции у Тимура Хайдарова

Как выбрать мойку с дополнительными функциями для удобства на кухне

1:44
Недвижимость

Эффективность работы на кухне во многом зависит от множества дополнительных функций, которые могут быть интегрированы в моечную систему. Эти "умные" детали делают кухонные процессы более удобными и экономят время. Вот пять полезных функций, которые стоит учесть при выборе мойки.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кухня

1. Измельчитель пищевых отходов (диспоузер)

Этот элемент устанавливается в сливной системе и позволяет измельчать пищевые отходы, которые затем можно легко смыть в канализацию. Это значительно снижает количество мусора на кухне и улучшает гигиену.

2. Сливной клапан

Сливной клапан — это незаменимый аксессуар, который позволяет остановить сток воды. Это может быть полезно, например, когда нужно наполнить раковину для мытья посуды или продуктов, и помогает избежать ненужных потерь воды.

3. Съемный контейнер с отверстиями

Съемный контейнер с отверстиями идеален в качестве сушилки для посуды. Это позволяет удобно и быстро высушить тарелки и чашки после мытья, сохраняя порядок на кухне.

4. Фильтр для защиты от засоров в сливе

Фильтр, устанавливаемый в сливной системе, предотвращает засоры, эффективно фильтруя мелкие частицы пищи и других загрязнений, что помогает избежать неприятных ситуаций с системой канализации.

5. Встроенная разделочная доска

Этот аксессуар помогает сэкономить место на кухне и делает процесс готовки более удобным. Встроенная разделочная доска позволяет легко нарезать продукты прямо на месте, не требуя дополнительного пространства для хранения.

Уточнения

Мойка - санитарный прибор в виде одной или двух чаш с пристроенной сливной полкой или без неё, принимающий воду от смесителя или крана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Сводка с фронта: украинская оборона Курахово лопнула, в котле находятся 700 боевиков ВСУ Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Простое решение для крепкой рассады и быстрого всхода семян
В Азербайджане раскрыли правду о поставках российского газа на Запад
Сколько грецких орехов можно есть без вреда для здоровья
Потерянный жесткий диск на вес золота, как британец возвращает свое богатство
Темный шоколад и скрытая польза для здоровья и снижение риска диабета
Мария Погребняк впервые показала результат пластической операции у Тимура Хайдарова
Не все мясо одинаково полезно: что стоит есть, а от чего отказаться
Переключение на нейтраль: почему это опасно для вашего автомобиля
Как выбрать мойку с дополнительными функциями для удобства на кухне
Выращиваем амарант: основные правила для богатого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.