Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Дубцова призналась, ревнует ли сына к его возлюбленной
Настоящий эликсир молодости! Названо упражнение против старости
Стоит ли покупать орхидею? 6 причин, почему цветок сложно выращивать
Беременная дочь Заворотнюк рассказала о состоянии: столько новых изменений в теле и сознании
Беспилотный дирижабль МГТУ — прорыв в аэростатике
Иностранные инвесторы возвращаются на российский рынок — кто и куда будет вкладываться
Данилу Козловского заметили в компании покинувшего Россию Андрея Макаревича*
Городские морозы: как защитить питомца от реагентов и холода
Анна Хилькевич вспомнила, как Олег Майами оскорбил её во время проб в кино

Как создать магию Нового года с помощью электрических гирлянд

1:46
Недвижимость

С приближением Нового года многие начинают задумываться о создании праздничной атмосферы в доме. Одним из самых популярных и универсальных элементов декора являются электрические гирлянды. Они могут добавить яркости и волшебства любому уголку вашего жилища. Вот несколько идей, как использовать гирлянды для создания новогоднего настроения.

Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней
Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней

Декорирование оконных проемов

Одним из простых, но эффектных способов украсить окно является использование гирлянды в виде сетки, которую можно натянуть по периметру оконного проема.

Также подойдет одиночная нитка огоньков, оформляющая контур окна. Еще один интересный вариант — гирлянда-занавес, которая будет создавать волшебное сияние не только внутри квартиры, но и для прохожих за окном.

Новогодние фигуры и надписи

Электрические гирлянды идеально подходят для создания новогодних фигур. С их помощью можно сделать елочные шары, снежинки или даже саму елку. Для этого выберите длинные одиночные гирлянды с маленькими лампочками и используйте двусторонний прозрачный скотч для закрепления.

Кроме того, из гирлянды можно выложить праздничные надписи. Это проще всего сделать с гирляндами типа "дюралайт", представляющими собой гибкую прозрачную трубку с встроенными светодиодами.

Декор для камина

Если у вас есть камин, настоящим украшением станет гирлянда, объединенная с хвойными ветками. Повесьте ее по углам камина, создавая праздничный акцент. Дополнить композицию можно с помощью толстых свечей, которые придадут еще больше уюта и тепла.

Уточнения

Гирля́нда (фр. guirlande, итал. ghirlanda, от лат. gerrae - плетение) — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Российский шоу-бизнес
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге Аудио 
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Недвижимость
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый Аудио 
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Новости спорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Последние материалы
Как создать весенний рай: выращивание эндимиона на даче
Как эффектно украсить окна в доме? Советы дизайнеров
Холодильник или микробный рай: почему важно остудить еду
Джиган рассказал о требованиях к бойфренду своей 13-летней дочери-официантки
Черное моторное масло — не повод для замены: советы эксперта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Выплата 13-й пенсии на день рождения невозможна — что мешает её реализации
Новое открытие в галактике Центавр А — источник V-образной структуры
Стас Пьеха рассказал, чем сейчас занимается его звёздная бабушка Эдита Пьеха
Как успокоить агрессивную кошку: советы владельцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.