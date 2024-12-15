Как создать магию Нового года с помощью электрических гирлянд

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приближением Нового года многие начинают задумываться о создании праздничной атмосферы в доме. Одним из самых популярных и универсальных элементов декора являются электрические гирлянды. Они могут добавить яркости и волшебства любому уголку вашего жилища. Вот несколько идей, как использовать гирлянды для создания новогоднего настроения.

Фото: unsplash.com by Tommy Tong tommyung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с новогодней гирляндой на фоне городских огней

Декорирование оконных проемов

Одним из простых, но эффектных способов украсить окно является использование гирлянды в виде сетки, которую можно натянуть по периметру оконного проема.

Также подойдет одиночная нитка огоньков, оформляющая контур окна. Еще один интересный вариант — гирлянда-занавес, которая будет создавать волшебное сияние не только внутри квартиры, но и для прохожих за окном.

Новогодние фигуры и надписи

Электрические гирлянды идеально подходят для создания новогодних фигур. С их помощью можно сделать елочные шары, снежинки или даже саму елку. Для этого выберите длинные одиночные гирлянды с маленькими лампочками и используйте двусторонний прозрачный скотч для закрепления.

Кроме того, из гирлянды можно выложить праздничные надписи. Это проще всего сделать с гирляндами типа "дюралайт", представляющими собой гибкую прозрачную трубку с встроенными светодиодами.

Декор для камина

Если у вас есть камин, настоящим украшением станет гирлянда, объединенная с хвойными ветками. Повесьте ее по углам камина, создавая праздничный акцент. Дополнить композицию можно с помощью толстых свечей, которые придадут еще больше уюта и тепла.

Уточнения

Гирля́нда (фр. guirlande, итал. ghirlanda, от лат. gerrae - плетение) — декоративный мотив в виде сплетённых цветов, ветвей, стеблей с листьями, плодов, иногда в соединении с лентами — бандельверками, бантами, маскаронами, букраниями.



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