Как эффективно использовать пространство на кухне в квартире-студии, сохраняя стиль?

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В квартире-студии все пространство открыто и на виду, поэтому оформление кухни требует особого подхода. Чтобы создать уют и функциональность, нужно грамотно планировать каждую деталь, от выбора бытовой техники до организации мест для хранения.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Вытяжка: обязательный элемент

Вытяжка — важный элемент для кухни, особенно в студии, где запахи пищи могут быстро распространиться по всей квартире. Чтобы сохранить интерьер стильным и не перегруженным, выберите встроенную вытяжку, которая будет скрыта в навесном шкафу и не бросаться в глаза.

Встроенная бытовая техника

Чтобы максимально сэкономить пространство и не загромождать его крупными приборами, выбирайте встроенную технику. Она не только выглядит аккуратно, но и позволяет сохранить свободу движения в ограниченном пространстве. Важно также, чтобы техника была тихой, чтобы не нарушать атмосферу спокойствия и уюта.

Места для хранения

Чтобы квартира-студия не выглядела перегруженной, позаботьтесь о достаточном количестве мест для хранения. В кухне это особенно актуально. Если у вас есть кухонный остров, установите угловые дверки для скрытия всего необходимого. Также можно использовать открытые стеллажи, разделив их на секции с помощью деревянных перегородок для более упорядоченного вида.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия - тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



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