Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли следить за стулом питомца и как часто собака должна опорожнять кишечник?
Благодаря чему в России удалось рекордно снизить младенческую смертность?
Как отучить кошку спать на чистой одежде: советы экспертов
Как ускорить рост мышц с помощью гипертрофии
Анна Нетребко показала, как её особенный сын Тияго наряжает ёлку в новом доме
Рассказываем о секретах успешного выращивания томатов на балконе
Ошибки при выборе межкомнатных дверей, которые могут стоить вам ремонта
В Аргентине найден древний птерозавр, расширяющий границы эволюции
Где найти Деда Мороза?

Как эффективно использовать пространство на кухне в квартире-студии, сохраняя стиль?

1:25
Недвижимость

В квартире-студии все пространство открыто и на виду, поэтому оформление кухни требует особого подхода. Чтобы создать уют и функциональность, нужно грамотно планировать каждую деталь, от выбора бытовой техники до организации мест для хранения.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Вытяжка: обязательный элемент

Вытяжка — важный элемент для кухни, особенно в студии, где запахи пищи могут быстро распространиться по всей квартире. Чтобы сохранить интерьер стильным и не перегруженным, выберите встроенную вытяжку, которая будет скрыта в навесном шкафу и не бросаться в глаза.

Встроенная бытовая техника

Чтобы максимально сэкономить пространство и не загромождать его крупными приборами, выбирайте встроенную технику. Она не только выглядит аккуратно, но и позволяет сохранить свободу движения в ограниченном пространстве. Важно также, чтобы техника была тихой, чтобы не нарушать атмосферу спокойствия и уюта.

Места для хранения

Чтобы квартира-студия не выглядела перегруженной, позаботьтесь о достаточном количестве мест для хранения. В кухне это особенно актуально. Если у вас есть кухонный остров, установите угловые дверки для скрытия всего необходимого. Также можно использовать открытые стеллажи, разделив их на секции с помощью деревянных перегородок для более упорядоченного вида.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия - тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Светофор и автомат — как правильно остановиться
Авто
Светофор и автомат — как правильно остановиться Аудио 
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Шоу-бизнес
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей Аудио 
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Садоводство, цветоводство
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Почти 400 животных и птиц включили в Красную книгу Подмосковья
Как эффективно использовать пространство на кухне в квартире-студии, сохраняя стиль?
Откройте для себя новый бодрящий напиток
Белка, застрявшая в дупле победила пингвинов из Мадагаскара
Морская миграция длиной в треть земного шара: новое открытие учёных
Врач рассказал о причинах боли в спине и серьёзных последствиях, к которым она может привести
Газпромбанк на повестке дня — Анкара обращается к Вашингтону
Как правильно расположить кровать, чтобы улучшить качество сна
Как сохранить объем и свежесть волос: правила ухода для контроля жирности
900 000 лет назад: как древние люди создавали сложные инструменты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.