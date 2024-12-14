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4 ошибки в расстановке мебели, которые портят уют квартиры

1:44
Недвижимость

Если в вашей квартире не хватает уюта, возможно, дело не в плохом ремонте или недостатке декора. Иногда небольшие ошибки в расстановке мебели могут существенно повлиять на атмосферу в доме. Вот самые распространённые из них и способы их исправить.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная

1. Диван у стены в гостиной

Диван возле стены может быть хорошим решением для маленьких комнат, но в просторной гостиной лучше расположить его ближе к центру. Это помогает выделить зону отдыха, создавая ощущение уюта. Но не стоит ставить диван прямо в центре комнаты, иначе он станет препятствием для свободного движения.

2. Комод лицом к кровати

Такое размещение комода нарушает гармонию пространства. Лучше поставить его сбоку от кровати, чтобы освободить место для прикроватной тумбочки. Иногда этот подход помогает создать дополнительную функциональную зону: например, организовать уголок для работы с небольшим столом.

3. Вертикальный стеллаж в детской

Для детской комнаты лучше выбирать горизонтальные стеллажи. Они позволяют ребенку легко дотянуться до всех полок и не требуют помощи взрослых. Кроме того, горизонтальный стеллаж может служить дополнительной скамьей, если на него положить матрас и мягкий плед.

4. Стол слишком близко к стене

Для современного интерьера не стоит ставить стол вплотную к стене. Оставьте небольшой промежуток, который можно заполнить стулом или креслом. Важно, чтобы при этом солнце не попадало прямо на экран вашего компьютера, что поможет создать комфортную рабочую атмосферу.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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