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Основные правила украшения елки, о которых вы не знали

2:10
Недвижимость

Украшение елки — это не только приятный процесс, но и настоящая семейная традиция. Каждый год в доме появляются новые игрушки, гирлянды и другие украшения, которые добавляют праздничную атмосферу. Но чтобы елка выглядела действительно красиво, важно соблюдать баланс и начать с правильных шагов.

Новогодняя ёлка
Фото: commons.wikimedia.org by Bright estrellas, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новогодняя ёлка

Шаги по украшению елки

1. Начинаем с макушки

Первым делом украсьте верхушку елки. Это может быть звезда, бант или другие украшения. Основное — создать гармонию с остальными элементами, не перегрузив верхнюю часть дерева.

2. Размещение гирлянд

Следующий шаг — повесить гирлянды. Это нужно сделать сразу после установки елки, чтобы равномерно распределить их по веткам и скрыть провода. Постепенно продвигайтесь от верхушки к низу, чтобы создать гармоничный эффект.

3. Мишура и бусы

После гирлянд вешают мишуру, бусы и другие аналогичные украшения. Это придаст елке дополнительный блеск и объем.

4. Игрушки на елке

Когда основные украшения на месте, можно приступить к игрушкам. Начинайте с крупных игрушек, а затем переходите к мелким. Так елка будет выглядеть сбалансированно и гармонично.

5. Дождик и завершающие штрихи

В самом конце украсьте елку дождиком. Это последний штрих, который добавит блеска и завершенность всему процессу.

Стиль и цветовое оформление

Для создания уникального образа елки можно выбрать определенный стиль, например, минимализм или скандинавский стиль. Важно помнить, что на елке не должно быть более трех основных цветов. Это поможет сохранить гармонию и избежать перегрузки.

Дополнительный эффект можно достичь, используя матовые и глянцевые игрушки, рельефные детали и разнообразные материалы. Также не забудьте спрятать основание елки — для этого идеально подойдут мешковина, плетеные корзины или тканевые покрытия.

Уточнения

Новогоднее дерево - настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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