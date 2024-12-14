Как выбрать обои, чтобы интерьер не стал старомодным

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бумажные обои остаются популярными, несмотря на изменения в моде. Они удобны, просты в применении и дешевле, чем покраска стен. Кроме того, обои могут скрыть мелкие дефекты на поверхности, что делает их привлекательными для многих. Но иногда возникает опасение, что выбор такого отделочного материала сделает интерьер устаревшим.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Некоторые обои действительно могут устареть, но есть и такие, которые будут актуальны всегда. Как правильно выбрать?

1. Обои с деликатными узорами

Классика не подвластна времени. Обои с изысканными, ненавязчивыми узорами всегда будут в тренде. Важно, чтобы рисунки не привлекали излишнего внимания и гармонично сочетались с остальными элементами интерьера.

2. Однотонные обои

Ещё один беспроигрышный вариант — однотонные обои. Сдержанные цвета и отсутствие узоров делают такие обои универсальными и подходящими для любых стилей. Они не перегружают пространство и не отвлекают от других важных деталей интерьера.

Советы по выбору

Отдавайте предпочтение обоям с нейтральными оттенками и умеренными рисунками.

Периодически обновляйте стиль, сочетая разные фактуры и текстуры, чтобы избежать однообразия.

Выбирайте качественные материалы, которые служат долго и легко чистятся.

Уточнения

Обо́и - вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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