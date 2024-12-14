Простой способ вернуть унитазу сияющий вид за несколько минут

Не нужно тратить кучу времени и сил на уборку, чтобы вернуть унитазу сияющий вид. Секрет кроется в двух простых компонентах, которые всегда под рукой — соде и лимонной кислоте.
Чтобы сделать унитаз белоснежным, приготовьте смесь из:
Смешайте эти порошки в небольшой ёмкости. Затем добавьте одну столовую ложку воды и тщательно перемешайте. Полученная паста будет отличным чистящим средством, которое справится с налётом и ржавчиной.
Нанесите пасту на стенки унитаза, уделяя внимание особенно загрязнённым участкам. Закройте крышку и оставьте средство на 10 минут. За это время оно эффективно растворит все загрязнения.
После этого пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности, а затем смойте. В результате унитаз станет белоснежным и чистым, и вы не потратите на это много времени или усилий.
Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации.
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