Простой способ вернуть унитазу сияющий вид за несколько минут

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не нужно тратить кучу времени и сил на уборку, чтобы вернуть унитазу сияющий вид. Секрет кроется в двух простых компонентах, которые всегда под рукой — соде и лимонной кислоте.

Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Унитаз

Простой рецепт для чистоты

Чтобы сделать унитаз белоснежным, приготовьте смесь из:

2 столовых ложек пищевой соды

1 столовой ложки лимонной кислоты

Смешайте эти порошки в небольшой ёмкости. Затем добавьте одну столовую ложку воды и тщательно перемешайте. Полученная паста будет отличным чистящим средством, которое справится с налётом и ржавчиной.

Как использовать средство

Нанесите пасту на стенки унитаза, уделяя внимание особенно загрязнённым участкам. Закройте крышку и оставьте средство на 10 минут. За это время оно эффективно растворит все загрязнения.

После этого пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности, а затем смойте. В результате унитаз станет белоснежным и чистым, и вы не потратите на это много времени или усилий.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации.



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