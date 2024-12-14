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Простой способ вернуть унитазу сияющий вид за несколько минут

1:05
Недвижимость

Не нужно тратить кучу времени и сил на уборку, чтобы вернуть унитазу сияющий вид. Секрет кроется в двух простых компонентах, которые всегда под рукой — соде и лимонной кислоте.

Унитаз
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Унитаз

Простой рецепт для чистоты

Чтобы сделать унитаз белоснежным, приготовьте смесь из:

  • 2 столовых ложек пищевой соды
  • 1 столовой ложки лимонной кислоты

Смешайте эти порошки в небольшой ёмкости. Затем добавьте одну столовую ложку воды и тщательно перемешайте. Полученная паста будет отличным чистящим средством, которое справится с налётом и ржавчиной.

Как использовать средство

Нанесите пасту на стенки унитаза, уделяя внимание особенно загрязнённым участкам. Закройте крышку и оставьте средство на 10 минут. За это время оно эффективно растворит все загрязнения.

После этого пройдитесь ёршиком по внутренней поверхности, а затем смойте. В результате унитаз станет белоснежным и чистым, и вы не потратите на это много времени или усилий.

Уточнения

Унита́з - санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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