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Как предотвратить попадание дыма от соседей в ваш дом

1:38
Недвижимость

Не секрет, что запах табака может проникать в вашу квартиру даже без вашего участия. Курящие соседи — проблема, с которой сталкиваются многие. К счастью, есть способы борьбы с этим неприятным явлением.

Дым
Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дым

Разговор с соседями: первый шаг

Если запах табака все чаще нарушает ваш комфорт, начните с мирного разговора с соседями. Порой просто объяснить ситуацию бывает достаточно, чтобы договориться о более "чистом" соседстве. Закон на вашей стороне, и если попытки мирного урегулирования не принесут результата, вы имеете право обратиться в суд. Это поможет компенсировать ущерб, причиненный вашему здоровью. Однако будьте готовы к дополнительным расходам на экспертизы, подтверждающие вред от сигаретного дыма.

Защитите свое жилье

Если разбирательства с соседями еще не закончились, позаботьтесь о том, чтобы дым не проникал в ваш дом. Герметичные двери, окна с плотными рамами и непроницаемая балконная группа могут значительно уменьшить количество табачного дыма в вашем помещении. Также установка вытяжки в комнате, наиболее подверженной загрязнению, поможет улучшить воздух в вашем доме.

Проблемы с вентиляцией

Если запах проникает через вентиляцию, не медлите и обратитесь в управляющую компанию. Требуйте, чтобы вентиляционная система была приведена в порядок. Засорение канала или его частичное перекрытие — частые причины, по которым дым из соседних квартир может проникать в вашу.

Уточнения

Сигаре́та (фр. cigarette - небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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