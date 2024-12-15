Как зеркала могут преобразить интерьер и повысить вашу самооценку

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зеркала — это не только функциональный, но и мощный элемент интерьера. С древности они ассоциировались с магией и потусторонним миром, однако в современном дизайне они выполняют множество ролей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зеркало

В первую очередь зеркала увеличивают свет и визуально расширяют пространство, а также корректируют архитектурные недостатки. Важно правильно выбрать место и высоту для их монтажа, чтобы избежать искажений и дискомфорта.

Например, зеркала в узких коридорах и маленьких комнатах должны быть расположены ниже, а в более просторных помещениях — на уровне глаз. Размеры зеркала зависят от его назначения: ростовые модели должны быть не менее 140 см, а для отражения головы достаточно 40 см.

Важно соблюдать рекомендации по монтажу, чтобы зеркало служило долго и безопасно. В спальне зеркала нужно размещать с осторожностью: они могут создавать психологический дискомфорт, если расположены неправильно. Особенно стоит избегать установки зеркала напротив кровати и межкомнатных дверей, чтобы не нарушать энергетику по принципам фэн-шуй.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).



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