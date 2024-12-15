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Как зеркала могут преобразить интерьер и повысить вашу самооценку

1:13
Недвижимость

Зеркала — это не только функциональный, но и мощный элемент интерьера. С древности они ассоциировались с магией и потусторонним миром, однако в современном дизайне они выполняют множество ролей.

Зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зеркало

В первую очередь зеркала увеличивают свет и визуально расширяют пространство, а также корректируют архитектурные недостатки. Важно правильно выбрать место и высоту для их монтажа, чтобы избежать искажений и дискомфорта.

Например, зеркала в узких коридорах и маленьких комнатах должны быть расположены ниже, а в более просторных помещениях — на уровне глаз. Размеры зеркала зависят от его назначения: ростовые модели должны быть не менее 140 см, а для отражения головы достаточно 40 см.

Важно соблюдать рекомендации по монтажу, чтобы зеркало служило долго и безопасно. В спальне зеркала нужно размещать с осторожностью: они могут создавать психологический дискомфорт, если расположены неправильно. Особенно стоит избегать установки зеркала напротив кровати и межкомнатных дверей, чтобы не нарушать энергетику по принципам фэн-шуй.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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