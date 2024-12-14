Как избежать фатальных ошибок при покупке квартиры в новостройке

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры в новостройке — это серьёзный шаг, к которому нужно подходить без спешки и эмоциональных решений. Многие покупатели совершают типичные ошибки, которые могут дорого обойтись.

Фото: pixabay.com by Hands off my tags! Michael Gaida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Небоскрёб

Во-первых, важно избегать паники и не поддаваться на предложения срочно заключить сделку. Лучше заранее сравнить несколько вариантов и изучить все детали — от инфраструктуры до условий ипотеки.

Во-вторых, следует тщательно проверять репутацию застройщика, чтобы не попасть на компанию-однодневку или долгострой. Аккредитация в крупных банках, например, в Сбербанке, может быть гарантом надёжности.

Третья ошибка — гонка за низкой ценой. Дешёвое жильё может иметь недостатки, такие как большое количество квартир на этаже или плохая звукоизоляция.

Также стоит остерегаться завышенных обещаний застройщика о социальной инфраструктуре, которая может быть построена далеко не так скоро, как обещается.

Наконец, важно не забывать о транспортной доступности: "15 минут до метро" может означать совсем не пешком, а на автомобиле в условиях пробок.

Чтобы избежать ошибок, стоит заранее проверять всё и внимательно планировать будущую покупку.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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