Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмин Агаларов рассказал, почему решил во второй раз жениться на экс-супруге
Почему Suzuki Dzire 2025 года — лучший выбор для города
Рецепт панкейков на завтрак
Очищающая маска для лица из 3 ингредиентов. Ваша кожа будет сиять чистотой
Искривление пространства открывает новые горизонты путешествий во времени
Porsche SE предупреждает о возможном снижении стоимости своей доли в Volkswagen
Список бюджетных направлений на новогодние каникулы 2025 года
Секрет здоровья зубов в жевательной резинке
Как выбрать ананас, который точно окажется сладким?

Унитаз для любого бюджета: как не переплатить за сантехнику

1:15
Недвижимость

Унитаз является важным элементом в любом доме, и его выбор требует внимательности, поскольку человек проводит на нём значительное время. Правильный выбор зависит от нескольких факторов, включая тип монтажа, высоту, форму чаши, материал, систему слива и внешний вид.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная

Напольные модели подходят для большинства помещений, однако подвесные унитазы экономят пространство и упрощают уборку. Важно учитывать также высоту, которая должна быть комфортной для всех членов семьи.

Унитазы могут быть изготовлены из разных материалов — фарфора, фаянса, металла, камня или акрила. Каждое сырьё имеет свои плюсы и минусы, включая долговечность, стоимость и уход. Фарфоровые унитазы известны своей долговечностью, но фаянсовые модели также могут быть очень хорошими, если они покрыты специальной глазурью.

Монтаж унитаза может быть как традиционным (напольным), так и современным (подвесным), что влияет на удобство и эстетичность помещения.

Важно помнить о правильном выборе по высоте и типу выпуска воды для упрощения монтажа и эксплуатации.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Экономика и бизнес
Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Сводка с фронта: ВСУ из Курахово бегут, обгоняя друга друга, Зеленский не отказался от идеи наступления Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Последние материалы
Топ-4 лучших упражнений для красивых и подтянутых ног
Яркая и вкусная закуска на новогодний стол
В океанских глубинах обнаружили нового хищника
Табачный дым в движении и как с ним хотят бороться
Секрет вкуснейшего запечённого картофеля: простой рецепт на все случаи
Раскрыты причины переезда россиян с верхних этажей
Какой тип привода лучше на зимних дорогах
Мухи не смогут победить, если вы примените эти семь хитростей
Семь причин потери упругости кожи и как это можно исправить
Алсу показала фигуру в облегающем платье и ответила на слухи о беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.