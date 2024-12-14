Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз

Зимой многие владельцы частных домов откладывают очистку выгребной ямы и септика, считая, что это сложнее в холодное время года.
Однако, используя биоактиваторы на основе двууглекислого натрия, это можно сделать даже в морозы. Средства, такие как "Крот", "Санфор" и "Силит", безопасны для пластика и эффективно работают зимой.
Биоактиваторы часто продаются в пакетиках — 2 штуки вполне хватит для очистки, пишет портал "Биос Атлант".
Эти средства не наносят ущерба экологии и начинают работать уже через 1-2 дня. Для профилактики рекомендуется использовать их раз в месяц.
Ямная уборная или ямный туалет — это тип туалета, в котором человеческие фекалии собираются в яму, вырытую в земле.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.