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В Японии разработали человеческую стиральную машину

1:04
Недвижимость

Mirai Ningen Sentakuki — инновационная японская капсула от компании Science Co., которая будет представлена в 2025 году на выставке Kansai Expo в Осаке.

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Это устройство позволяет человеку стирать и сушить одежду, находясь внутри капсулы, всего за 15 минут. Процесс происходит с использованием горячей воды и микропузырьков, которые удаляют грязь и бактерии с кожи и одежды без химических средств.

Внутри капсулы есть экран для развлечений, а датчики мониторят сердечный ритм и другие параметры пользователя, регулируя температуру воды и создавая расслабляющую атмосферу.

Процесс включает полоскание, массаж, ультразвуковую очистку и сушку с инфракрасными лучами для уничтожения микробов, пишет Wired.

Устройство может заменить традиционные стиральные машины. Проект основан на идее, разработанной ещё в 1970 году, но ранее не получившей широкого признания.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д. 

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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