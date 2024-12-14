Без химии: эффективный способ избавиться от известкового налёта на кране

Избавиться от известкового налета на кранах можно быстро и без использования химических средств. Одним из самых эффективных способов является использование смеси уксуса и воды в равных пропорциях.

Фото: flickr. com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кухонный кран

Просто распылите раствор на загрязнённые участки и оставьте на несколько минут, затем протрите тряпкой или щёткой. Этот метод не только безопасен, но и экономичен.

Кроме того, можно использовать лимонный сок, содовую пасту или смесь соли с уксусом. Все эти средства помогут вернуть кранам их первоначальный блеск, не требуя больших усилий.

Не тратьте деньги на дорогие средства для чистки — этот простой, но эффективный способ подарит вам идеальный кран за считанные минуты!

Уточнения

Хло́рная и́звесть (белильная известь, в просторечии хло́рка) — смешанный хлорид-гипохлорит кальция или техническая смесь гипохлорита, хлорида и гидроксида кальция.



Кран — арматура, которая ограничивает или запирает поток жидкости или газа через трубопровод.



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