Вам стоит выбросить чёрную пластиковую посуду прямо сейчас! Это может быть опасно для жизни

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Дискуссии о безопасности чёрной пластиковой посуды на кухне не утихают. Главная проблема заключается в том, что при высоких температурах переработанный чёрный пластик может выделять вредные химические вещества в пищу.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Чёрная посуда

Например, антипирены, такие как ПБДЭ, добавляются в пластик для предотвращения возгорания, но они могут быть токсичными при нагревании, нарушая гормональный фон и увеличивая риск рака у людей.

Кроме того, чёрный пластик сложно перерабатывать, что приводит к большому количеству отходов. В процессе производства и утилизации могут выделяться опасные загрязнители, вредящие экосистемам.

Важно выбирать посуду, сделанную из безопасных материалов, таких как полипропилен, который устойчив к высоким температурам, пишет Lifo.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



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