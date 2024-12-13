Вам стоит выбросить чёрную пластиковую посуду прямо сейчас! Это может быть опасно для жизни

Дискуссии о безопасности чёрной пластиковой посуды на кухне не утихают. Главная проблема заключается в том, что при высоких температурах переработанный чёрный пластик может выделять вредные химические вещества в пищу.
Например, антипирены, такие как ПБДЭ, добавляются в пластик для предотвращения возгорания, но они могут быть токсичными при нагревании, нарушая гормональный фон и увеличивая риск рака у людей.
Кроме того, чёрный пластик сложно перерабатывать, что приводит к большому количеству отходов. В процессе производства и утилизации могут выделяться опасные загрязнители, вредящие экосистемам.
Важно выбирать посуду, сделанную из безопасных материалов, таких как полипропилен, который устойчив к высоким температурам, пишет Lifo.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.