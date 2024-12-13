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Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр и он будет выглядеть как новый

1:11
Недвижимость

Перед Новым годом многие начинают уборку в домах, и в этом процессе немалые трудности вызывает чистка ковров.

Чистка ковра
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка ковра

Многие предпочитают отдать их в химчистку, чтобы не тратить время на самостоятельную уборку. Однако, используя обычное средство для кухни, можно легко привести ковры в порядок.

На помощь может прийти простое средство — пищевая сода, пишет Napadyprodomy.

Как правильно чистить ковёр с помощью пищевой соды?

Пищевая сода — отличное средство для восстановления чистоты ковров. Она не только удаляет пятна и запахи, но и помогает приподнять ворс, возвращая ему пушистость.

Чтобы приготовить средство для чистки, растворите 3 столовые ложки пищевой соды в 2 литрах воды и перелеёте всё в пульверизатор.

Перед началом уборки тщательно пропылесосьте ковер. После этого распылите приготовленный раствор на ковровую поверхность и, используя губку или щётку, тщательно вотрите его в ворс.

Оставьте ковер высыхать, а затем снова пропылесосьте его. Ваш ковёр будет выглядеть как новый, и в доме воцарится чистота.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.

Со́да — гидрокарбонат натрия NaHCO3.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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