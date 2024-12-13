Хватит тратить деньги на дорогие чистящие средства! Секрет для идеальной плитки у вас под рукой

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Яркая и чистая ванная комната — это вполне достижимая реальность. Поддерживать плитку в идеальном состоянии можно без лишних усилий, используя доступные средства.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Плитка в ванной ежедневно контактирует с водой и косметическими средствами. Если не чистить её регулярно, на поверхности образуются отложения, из-за которых плитка теряет блеск.

Для ухода за плиткой важно использовать подходящие аксессуары: мягкие тряпки и губки — помогают избежать царапин и повреждений.

Домашнее средство для чистки плитки

Эффективное и простое решение для чистки плитки можно найти на вашей кухне. Вам понадобятся только таблетки для посудомоечной машины, пишет Napadyprodomy.

Растворите две таблетки в ведре тёплой воды. Смочите губку или мягкую ткань в растворе и протрите плитку. После вытрите плитку насухо мягкой тканью.

Таблетки содержат компоненты, которые очищают и придают поверхности блеск.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.