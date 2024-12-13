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Хватит тратить деньги на дорогие чистящие средства! Секрет для идеальной плитки у вас под рукой

1:03
Недвижимость

Яркая и чистая ванная комната — это вполне достижимая реальность. Поддерживать плитку в идеальном состоянии можно без лишних усилий, используя доступные средства.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Плитка в ванной ежедневно контактирует с водой и косметическими средствами. Если не чистить её регулярно, на поверхности образуются отложения, из-за которых плитка теряет блеск. 

Для ухода за плиткой важно использовать подходящие аксессуары: мягкие тряпки и губки — помогают избежать царапин и повреждений.

Домашнее средство для чистки плитки

Эффективное и простое решение для чистки плитки можно найти на вашей кухне. Вам понадобятся только таблетки для посудомоечной машины, пишет Napadyprodomy.

  1. Растворите две таблетки в ведре тёплой воды.
  2. Смочите губку или мягкую ткань в растворе и протрите плитку.
  3. После вытрите плитку насухо мягкой тканью.

Таблетки содержат компоненты, которые очищают и придают поверхности блеск.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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