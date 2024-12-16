Вот как часто вам следует менять подушки на новые

Мы проводим всю ночь на подушке, поэтому важно, чтобы они оставались эффективными и удобными. Через несколько лет многие подушки могут стать комковатыми, испачканными и издавать неприятный запах, что означает, что пришло время их заменить.
Подушки могут накапливать пыль, шерсть домашних животных и перхоть, что может привлекать пылевых клещей и аллергены. Со временем подушки собирают много телесного жира и пота, что приводит к появлению неприятного запаха и пятен. Наполнитель подушек может сжиматься, ухудшая поддержку головы и шеи.
Признаки того, что вам нужны новые подушки
Когда менять подушки по типу
Как ухаживать за подушками
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.
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