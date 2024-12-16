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Вот как часто вам следует менять подушки на новые

1:56
Недвижимость

Мы проводим всю ночь на подушке, поэтому важно, чтобы они оставались эффективными и удобными. Через несколько лет многие подушки могут стать комковатыми, испачканными и издавать неприятный запах, что означает, что пришло время их заменить.

Ночная потливость
Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ночная потливость

Подушки могут накапливать пыль, шерсть домашних животных и перхоть, что может привлекать пылевых клещей и аллергены. Со временем подушки собирают много телесного жира и пота, что приводит к появлению неприятного запаха и пятен. Наполнитель подушек может сжиматься, ухудшая поддержку головы и шеи.

Признаки того, что вам нужны новые подушки

  • Ваши подушки стали плоскими или комковатыми.
  • Вы замечаете, что ваши подушки из пены или микрогранул деформировались.
  • Вам больше неудобно спать на подушке.
  • Она начинает пахнуть.
  • Ваша подушка пожелтела или на ней появились пятна.
  • Стирка и сушилка не оживят вашу подушку.

Когда менять подушки по типу

  • Подушки из перьев. Перьевые подушки служат до трех лет, их легко взбить и почистить.
  • Подушки из альтернативного пуха или полиэстера. Эти подушки служат около года, так как наполнитель не выдерживает длительной эксплуатации.
  • Подушки из пены с эффектом памяти. Пенные подушки следует менять каждые два-три года из-за разрушения пены и накопления пыли.
  • Подушечки с микрошариками или гелем. Эти гипоаллергенные подушки следует менять каждые два года из-за спрессования наполнителя.

Как ухаживать за подушками

  • Используйте защитный чехол на молнии.
  • Регулярно взбивайте подушки.
  • Стирайте и сушите подушки два раза в год.
  • Обрабатывайте пятна от пролившейся жидкости немедленно.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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