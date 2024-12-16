Вот как часто вам следует менять подушки на новые

1:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы проводим всю ночь на подушке, поэтому важно, чтобы они оставались эффективными и удобными. Через несколько лет многие подушки могут стать комковатыми, испачканными и издавать неприятный запах, что означает, что пришло время их заменить.

Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночная потливость

Подушки могут накапливать пыль, шерсть домашних животных и перхоть, что может привлекать пылевых клещей и аллергены. Со временем подушки собирают много телесного жира и пота, что приводит к появлению неприятного запаха и пятен. Наполнитель подушек может сжиматься, ухудшая поддержку головы и шеи.

Признаки того, что вам нужны новые подушки

Ваши подушки стали плоскими или комковатыми.

Вы замечаете, что ваши подушки из пены или микрогранул деформировались.

Вам больше неудобно спать на подушке.

Она начинает пахнуть.

Ваша подушка пожелтела или на ней появились пятна.

Стирка и сушилка не оживят вашу подушку.

Когда менять подушки по типу

Подушки из перьев . Перьевые подушки служат до трех лет, их легко взбить и почистить.

. Перьевые подушки служат до трех лет, их легко взбить и почистить. Подушки из альтернативного пуха или полиэстера . Эти подушки служат около года, так как наполнитель не выдерживает длительной эксплуатации.

. Эти подушки служат около года, так как наполнитель не выдерживает длительной эксплуатации. Подушки из пены с эффектом памяти . Пенные подушки следует менять каждые два-три года из-за разрушения пены и накопления пыли.

. Пенные подушки следует менять каждые два-три года из-за разрушения пены и накопления пыли. Подушечки с микрошариками или гелем. Эти гипоаллергенные подушки следует менять каждые два года из-за спрессования наполнителя.

Как ухаживать за подушками

Используйте защитный чехол на молнии.

Регулярно взбивайте подушки.

Стирайте и сушите подушки два раза в год.

Обрабатывайте пятна от пролившейся жидкости немедленно.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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