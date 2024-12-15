Пять советов, которые сделают гостиную в маленькой квартире просторнее и удобнее

3:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В условиях ограниченного пространства, особенно в арендованных квартирах, где необходимо учитывать правила арендодателя, бывает непросто создать уютную и функциональную гостиную. Однако есть проверенные способы сделать эту комнату более просторной и комфортной. Американское издание The Spruce обратилось к двум дизайнерам интерьера за их лучшими советами о том, как оформить и обустроить небольшую гостиную.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

1. Определите маршруты передвижения. В небольшом помещении важно подумать о лёгком передвижении — визуально и физически.

"У вас может быть самая красивая мебель в мире, но если каждый раз, пытаясь добраться до дивана, вы будете ударяться о журнальный столик, вы не будете довольны своим интерьером", — говорит Мадлен Майер, основатель и руководитель AD: ROIT.

Первый шаг — составить карту основных путей движения, то есть как вы добираетесь от одной двери до другой. Это определит зоны, которые вы хотите освободить от мебели и беспорядка. Затем вы можете решить, где разместить более крупную мебель, такую как диваны и скамейки. После этого решите, как вы хотите перейти от основного пути движения к крупным деталям — это ваши вторичные пути движения. Оставшееся пространство — это место для более мелких акцентных деталей, добавил дизайнер.

2. Используйте акцентные стулья. В ограниченном пространстве вам придётся отказаться от громоздкого секционного дивана, а в некоторых случаях и от полноценного дивана.

Затем полезно определить центральные точки, такие как камин, встроенная мебель или телевизор. Удачная планировка для небольшой гостиной — четыре акцентных кресла, поставленные друг напротив друга. Также можно дополнить небольшой диванчик двумя креслами, играя с высотой и шириной, чтобы адекватно заполнить пространство.

3. Выбирайте мебель с возможностью хранения вещей

Используйте многофункциональную мебель, такую как журнальные столики с местом для хранения вещей.

Одним из очень удобных вещей для небольшой гостиной является пуфик с откидной крышкой для хранения вещей. Маленькие, вместительные и универсальные, они позволяют аккуратно хранить необходимые в гостиной вещи, такие как дополнительные одеяла, трансформируются в журнальный столик одним движением и предлагают дополнительные и легко перемещаемые места для сидения.

4. Используйте мебель, которая может перемещаться

Размещение всей мебели у стен может создать мёртвое пространство в центре комнаты и отсутствие визуального интереса. Перемещение части мебели в центральное пространство создаст иллюзию более крупной, многослойной и интересной комнаты. Если вам нужно поставить мебель у стены, попробуйте переместить её хотя бы на несколько дюймов вглубь пространства", — предлагает Майер.

5. Играйте с пропорциями

В узких гостиных может быть привлекательнее подчеркнуть особенность, а не скрыть её. Подумайте, например, о панелях или полосатой отделке стен, идущих параллельно длинной стороне, линейных подвесных светильниках или полках, которые подчеркнут геометрию комнаты. Мебель также должна соответствовать этому стилю.

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