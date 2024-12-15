Семь элементов, которые могут испортить интерьер гостиной, сделав его дешёвым

2:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый стремится сделать свой дом стильным и роскошным, даже если бюджет ограничен. К сожалению, как отмечают специалисты в области дизайна, многие люди бездумно выбирают оформление, которое на самом деле делает их пространство более скромным, дешёвым и скучным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Чтобы создать элегантную и очаровательную гостиную, следует избегать семи распространённых ошибок, которые часто совершают люди при обустройстве своей гостиной, о которых пишет американское издание The Spruce.

Семь факторов, которые, по мнению дизайнеров, ухудшают внешний вид гостиной:

Мебель только из одного магазина. Выбор всей мебели из одного магазина может удешевить общий вид комнаты, даже если вы потратили значительную сумму. Дизайнеры советуют смешивать мебель из разных магазинов и добавлять винтажные элементы для создания более стильного интерьера. Акцентные стены. Использование акцентных стен может негативно повлиять на общее впечатление от комнаты, делая её менее завершённой и профессиональной. Дизайнеры рекомендуют покрасить или оклеить обоями все четыре стены для более гармоничного вида. Отказ от слоёв. Смешивание разных типов текстиля, таких как букле, лён и бархат, добавит роскоши и ритма пространству. Использование слишком маленького ковра. Выбирайте ковры большего размера, чтобы мебель стояла на нём полностью. Если у вас маленький ковёр, попробуйте положить его поверх более крупного основания, например, джута, для добавления цвета и текстуры. Стандартное освещение. Замените скучные строительные светильники на те, которые лучше отражают стиль вашего дизайна и добавляют художественный колорит. Даже арендаторы могут менять светильники, сохраняя оригинальные для замены после окончания аренды. Голые стены. Оставьте стены голыми слишком долго, так как это может сделать комнату дешёвой и незавершённой. Повесьте произведения искусства, фотографии или картины маслом, чтобы оживить стены и добавить индивидуальности. Неправильное сочетание цветов. Уделите внимание сочетанию цветов и оттенков в интерьере, чтобы создать гармоничное и стильное пространство.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей; является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи.



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