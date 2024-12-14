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Четыре надоевших оттенков для гостиной — дизайнеры считают, что они безнадежно устарели

2:13
Недвижимость

Если вы задумали освежить краску в гостиной, то вам стоит обратить внимание на современные оттенки, которые будут сохранять свой первозданный вид на протяжении долгого времени.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Чтобы избежать необходимости перекрашивать стены в ближайшем будущем или сокрушаться из-за неудачного выбора цвета, лучше сразу отказаться от устаревших вариантов.

Американское издание The Spruce побеседовало с двумя дизайнерами, чтобы выяснить, какие оттенки лучше не использовать. Они также предложили альтернативные варианты для каждого из них.

  1. Угольно-серый цвет был популярным выбором для гостиной в прошлом, но в настоящее время он считается устаревшим из-за своей распространённости. Дизайнеры предлагают заменить его на более глубокие и насыщенные оттенки зелёного, которые добавят теплоты и уюта в интерьер.
  2. Тёмно-синий цвет также считается устаревшим, так как он создаёт холодную и неуютную атмосферу в гостиной. Вместо него рекомендуется использовать тёплые и уютные оттенки, такие как терракотовый или пыльно-голубой.
  3. Холодный белый цвет был популярным выбором для современных минималистских интерьеров, но в последнее время тенденция изменилась в сторону более тёплых и уютных пространств. Дизайнеры предлагают заменить его на тёплые нейтральные оттенки, такие как бежевый или серо-коричневый, чтобы сохранить лёгкость и воздушность белого цвета, но добавить теплоты и уюта в гостиную.
  4. Ярко-бирюзовый цвет был популярен некоторое время назад, но сейчас он ассоциируется с устаревшими интерьерами. Дизайнеры предлагают заменить его на приглушённые оттенки морского зелёного, которые добавят глубины и изысканности в интерьер, не создавая ощущения приверженности определённой эпохе.

Устаревшие цвета для гостиной:

  • угольно-серый;
  • тёмно-синий;
  • холодный белый;
  • ярко-бирюзовый.

Дизайнеры рекомендуют заменить их на следующие оттенки:

  • насыщенный оливково-зелёный;
  • терракотовый;
  • пыльно-голубой;
  • приглушённый морской зелёный.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей; является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи.

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера; основной целью — приведение к гармоническому единству функции помещения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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