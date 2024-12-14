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Сколько миллионов переплачивают россияне, берущие сегодня ипотеку на 25 лет

2:05
Недвижимость

Россияне, оформляющие долгосрочные ипотечные кредиты на срок более 25 лет, значительно переплачивают по сравнению с займами на 10 лет при текущих процентных ставках. Это следует из заявления кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Балынин в качестве примера объяснил, что если заёмщик берёт ипотеку на сумму 12 миллионов рублей под среднюю процентную ставку 30%, то за 10 лет он переплатит по кредиту 25,96 миллиона рублей, за 20 лет — 60,19 миллиона рублей, а за 25,25 года (303 месяца) — уже 78,95 миллиона рублей. Увеличение срока кредита на 63 месяца приводит к росту суммы переплаты на 18,5 миллиона рублей. По сравнению с 10-летним сроком, сумма переплаты возрастает втрое.

Таким образом, оформление ипотечного кредита на срок свыше 20 лет является совершенно невыгодным решением, так как не приносит экономии, а лишь увеличивает переплату, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Экономист подчёркивает, что при процентной ставке по ипотеке выше 30% и инфляции на уровне 7-8% говорить о выгоде для заёмщика не приходится.

Осенью этого года в России начали оформлять ипотеку на срок более 25 лет, как сообщает Центробанк. Средний срок выданного ипотечного кредита в сентябре составил 303 месяца, или 25 лет и 3 месяца. Преимуществами увеличения срока ипотеки для заёмщика являются сохранение возможности улучшения жилищных условий и фиксированный ежемесячный платёж. Инфляция приводит к снижению реальной стоимости ипотеки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Переплата по кредиту — это общая сумма всех расходов, понесенных заемщиком в процессе погашения задолженности. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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