Мухи не смогут победить, если вы примените эти семь хитростей

4:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мухи могут появиться в вашем доме в самый неожиданный момент — и довольно сложно с ними бороться. Но не стоит сдаваться! В этой статье мы поделимся с вами проверенными способами, которые помогут избавиться от надоедливых насекомых, будь то летний сезон или они случайно забрели в ваш дом.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Муха

1. Москитные сетки: минимум усилий — максимум результата

Если хотите обеспечить себе хотя бы частичную защиту от мух, начните с установки москитных сеток на окна. Они не гарантируют, что все мухи останутся снаружи, но, без сомнения, значительно снизят их количество в вашем доме. Не забывайте проверять их на наличие повреждений, иначе даже лучшие сетки не смогут вас защитить.

2. Липучки — недорогой и эффективный метод

Многие считают липкие ленты лучшим оружием в борьбе с мухами. Они стоят недорого, но работают весьма эффективно. Вы можете сделать такие ловушки своими руками, но гораздо проще и быстрее купить готовые. Единственное, что может вас оттолкнуть — внешний вид таких "гирлянд", облепленных трупами мух. Хотя, если решить эту проблему эстетически, липучки станут хорошим помощником. Кроме того, будьте осторожны: случайно заденете — и получите прическу, украшающуюся не только волосами.

3. Электрический фумигатор: "пора исчезнуть"

Электрические фумигаторы — это одна из самых популярных и простых в использовании технологий. Они создают запах, который мухи не выносят, но при этом не чувствителен для человека. Главное, правильно выбрать расходники — например, специальные жидкости или таблетки, которые подходят именно для мух (и не подойдут для комаров). Если использовать не тот тип, фумигатор просто не сработает.

4. Спреи и аэрозоли: убийственная химия

Когда других методов недостаточно, можно воспользоваться инсектицидами — спреями или аэрозолями. Они эффективны в краткосрочной перспективе: мух уничтожат быстро, но на следующий день новые особи точно появятся. К тому же, такие химические средства не рекомендуется использовать на кухне или в местах, где вы храните продукты. Кроме того, важно помнить, что распыление ядовитых веществ в доме может быть опасно для здоровья.

5. Ароматный отпугиватель: как приручить эфирные масла

Мухи очень не любят запахи эфирных масел — лаванды, эвкалипта, базилика или гвоздики. Используйте их, чтобы отпугнуть насекомых. Просто сделайте раствор с одним из этих масел и распылите его в помещении, предварительно открыв окна. Мухи должны покинуть комнату. Но помните, что эфирные масла быстро испаряются, так что вам нужно будет повторять процедуру. Также можно разместить на подоконниках растения, такие как мята, полынь или лавровый лист — мухи будут обходить ваш дом стороной.

6. Мухобойка: проверенное оружие

Если вы хотите вернуться к старой доброй традиции и поучаствовать в настоящем "сражении" с мухами, то старинная мухобойка — отличный выбор. Конечно, это может быть не самый эффективный способ, но в нем есть своя прелесть. Если добавить элемент игры или соревнования, процесс убивания мух может стать увлекательным. Также не забывайте, что существуют электрические мухобойки. Они безопасны для человека, но для мух — настоящая ловушка.

7. Электрические мухоулавливатели: доступно и удобно

Если вам лень заниматься ловлей мух вручную, можно выбрать более автоматизированный способ — электрические мухоулавливатели. Они идеально подходят для установки в помещении, на веранде или на даче. Такие устройства привлекают насекомых с помощью света, после чего они попадают в ловушку и погибают. Это достаточно гигиеничный и удобный способ борьбы с мухами.

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