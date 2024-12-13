Как оформить прописку и не платить за это

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Вопрос прописки — важная, но часто недооцененная тема для многих. Каждый человек обязан оформить регистрацию по месту жительства, и если вы переехали в новый дом или квартиру, то у вас есть всего 7 дней для того, чтобы оформить этот процесс. Но что делать, если вы не знаете, как это сделать правильно? Давайте разберемся!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Что такое прописка?

В настоящее время термин "прописка" официально не используется в законодательстве России. Вместо этого применяется термин "регистрация по месту жительства". А вот "регистрация по месту временного пребывания" осталась неизменной. Суть процесса не изменилась — необходимо уведомить государственные органы о том, где вы живете.

Где можно оформить прописку?

Прописку можно оформить в нескольких местах, в зависимости от того, какой орган вам удобнее всего посетить:

Паспортный стол (или территориальное отделение Федеральной миграционной службы)

МФЦ (многофункциональные центры)

Управляющая компания вашего дома, если в ней есть паспортный стол

Подразделение ГУВМ МВД

Подразделение ГУВМ МВД Кроме того, можно подать заявление через портал Госуслуг. После этого вам придет уведомление с предложением посетить орган регистрационного учета для подачи оригиналов документов. Обычно приглашение приходит в течение трех дней.

Какие документы потребуются для прописки?

Для того чтобы зарегистрироваться по новому адресу, вам нужно предоставить несколько важных документов:

Паспорт (основной документ)

Заявление о регистрации, подписанное вами или собственником помещения

Документ о праве собственности на жилье (по желанию, но лучше его предоставить)

Документ, подтверждающий ваше право на вселение (например, договор найма или решение суда, если вы не являетесь собственником)

Согласие других жильцов (например, наймодателя, совершеннолетних членов семьи)

Свидетельство о рождении (если прописываемое лицо еще не достигло 14 лет)

Как выглядит регистрация?

Постоянная регистрация оформляется в виде штампа в вашем паспорте. Сотрудник паспортного стола проверяет документы, забирает паспорт и сообщает дату его возврата.

Временная регистрация оформляется в виде отдельного свидетельства, которое нужно хранить с паспортом. Для детей до 14 лет также выдается отдельное свидетельство.

Сколько времени занимает процесс?

Если все документы в порядке, то регистрацию по месту жительства оформят в срок от 3 до 7 дней. Это достаточно быстро, но важно не затягивать с подачей документов, чтобы избежать штрафов за нарушение сроков.

Сколько стоит прописка?

Процесс регистрации бесплатный, никаких госпошлин не требуется. Также не существует ограничений на количество прописок — вы можете выписаться и прописаться в любом количестве раз.

Можно ли прописаться через Госуслуги?

Да, можно. Если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, вы можете подать заявление онлайн. Для детей младше 14 лет это можно сделать через личный кабинет одного из родителей. В разделе "Регистрация. Паспорт" выберите опцию "Регистрация по месту жительства" и следуйте инструкциям на сайте.

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.



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