Как оформить прописку и не платить за это

Вопрос прописки — важная, но часто недооцененная тема для многих. Каждый человек обязан оформить регистрацию по месту жительства, и если вы переехали в новый дом или квартиру, то у вас есть всего 7 дней для того, чтобы оформить этот процесс. Но что делать, если вы не знаете, как это сделать правильно? Давайте разберемся!
Что такое прописка?
В настоящее время термин "прописка" официально не используется в законодательстве России. Вместо этого применяется термин "регистрация по месту жительства". А вот "регистрация по месту временного пребывания" осталась неизменной. Суть процесса не изменилась — необходимо уведомить государственные органы о том, где вы живете.
Где можно оформить прописку?
Прописку можно оформить в нескольких местах, в зависимости от того, какой орган вам удобнее всего посетить:
Какие документы потребуются для прописки?
Для того чтобы зарегистрироваться по новому адресу, вам нужно предоставить несколько важных документов:
Как выглядит регистрация?
Постоянная регистрация оформляется в виде штампа в вашем паспорте. Сотрудник паспортного стола проверяет документы, забирает паспорт и сообщает дату его возврата.
Временная регистрация оформляется в виде отдельного свидетельства, которое нужно хранить с паспортом. Для детей до 14 лет также выдается отдельное свидетельство.
Сколько времени занимает процесс?
Если все документы в порядке, то регистрацию по месту жительства оформят в срок от 3 до 7 дней. Это достаточно быстро, но важно не затягивать с подачей документов, чтобы избежать штрафов за нарушение сроков.
Сколько стоит прописка?
Процесс регистрации бесплатный, никаких госпошлин не требуется. Также не существует ограничений на количество прописок — вы можете выписаться и прописаться в любом количестве раз.
Можно ли прописаться через Госуслуги?
Да, можно. Если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, вы можете подать заявление онлайн. Для детей младше 14 лет это можно сделать через личный кабинет одного из родителей. В разделе "Регистрация. Паспорт" выберите опцию "Регистрация по месту жительства" и следуйте инструкциям на сайте.
Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.