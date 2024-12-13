Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курганский губернатор объяснил снижение рождаемости в РФ: обществу потребления дети не нужны
Ваш идеальный домашний зал: всё, что нужно, – штанга и диски
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов

Как оформить прописку и не платить за это

3:32
Недвижимость

Вопрос прописки — важная, но часто недооцененная тема для многих. Каждый человек обязан оформить регистрацию по месту жительства, и если вы переехали в новый дом или квартиру, то у вас есть всего 7 дней для того, чтобы оформить этот процесс. Но что делать, если вы не знаете, как это сделать правильно? Давайте разберемся!

Семья с детьми и собакой в новой квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Семья с детьми и собакой в новой квартире

Что такое прописка?

В настоящее время термин "прописка" официально не используется в законодательстве России. Вместо этого применяется термин "регистрация по месту жительства". А вот "регистрация по месту временного пребывания" осталась неизменной. Суть процесса не изменилась — необходимо уведомить государственные органы о том, где вы живете.

Где можно оформить прописку?

Прописку можно оформить в нескольких местах, в зависимости от того, какой орган вам удобнее всего посетить:

  • Паспортный стол (или территориальное отделение Федеральной миграционной службы)
  • МФЦ (многофункциональные центры)
  • Управляющая компания вашего дома, если в ней есть паспортный стол
    Подразделение ГУВМ МВД
  • Кроме того, можно подать заявление через портал Госуслуг. После этого вам придет уведомление с предложением посетить орган регистрационного учета для подачи оригиналов документов. Обычно приглашение приходит в течение трех дней.

Какие документы потребуются для прописки?

Для того чтобы зарегистрироваться по новому адресу, вам нужно предоставить несколько важных документов:

  • Паспорт (основной документ)
  • Заявление о регистрации, подписанное вами или собственником помещения
  • Документ о праве собственности на жилье (по желанию, но лучше его предоставить)
  • Документ, подтверждающий ваше право на вселение (например, договор найма или решение суда, если вы не являетесь собственником)
  • Согласие других жильцов (например, наймодателя, совершеннолетних членов семьи)
  • Свидетельство о рождении (если прописываемое лицо еще не достигло 14 лет)

Как выглядит регистрация?

Постоянная регистрация оформляется в виде штампа в вашем паспорте. Сотрудник паспортного стола проверяет документы, забирает паспорт и сообщает дату его возврата.
Временная регистрация оформляется в виде отдельного свидетельства, которое нужно хранить с паспортом. Для детей до 14 лет также выдается отдельное свидетельство.

Сколько времени занимает процесс?

Если все документы в порядке, то регистрацию по месту жительства оформят в срок от 3 до 7 дней. Это достаточно быстро, но важно не затягивать с подачей документов, чтобы избежать штрафов за нарушение сроков.

Сколько стоит прописка?

Процесс регистрации бесплатный, никаких госпошлин не требуется. Также не существует ограничений на количество прописок — вы можете выписаться и прописаться в любом количестве раз.

Можно ли прописаться через Госуслуги?

Да, можно. Если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, вы можете подать заявление онлайн. Для детей младше 14 лет это можно сделать через личный кабинет одного из родителей. В разделе "Регистрация. Паспорт" выберите опцию "Регистрация по месту жительства" и следуйте инструкциям на сайте.

Уточнения

Пропи́ска (юридически: регистрация по месту постоянного проживания) — отметка (оттиск штампа с записью) о месте проживания в паспорте человека и записи в учётных документах государственных органов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников Родители-нелюди жестоко избивали дочь с самого её рождения, пока она не умерла от побоев Игорь Буккер
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область
Последние материалы
Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо
Росавиация выдала авиакомпаниям новые допуски на рейсы
Что помогло снизить уровень холестерина у современных поколений
Запад распространяет слухи о российской угрозе, чтобы оправдать расширение военных расходов
Болгария может остановить перекачку российского газа
Более 66 тысяч новорожденных зарегистрировали в Подмосковье
Как черепахи влияли на теорию эволюции Дарвина
Эксперт объяснил, чем Египет привлекает российских туристов
Как сделать фары чистыми и блестящими за пару минут
Новые символы на 1000-рублёвой купюре вызывают сомнения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.