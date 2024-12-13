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Эксперт рассказал, как подобрать электрокамин для дома

1:25
Недвижимость

Электрокамины становятся всё более популярными как в квартирах, так и в частных домах, особенно в праздничный период, когда они создают атмосферу уюта и тепла. Однако перед приобретением такого устройства важно учесть несколько факторов, включая размеры помещения, мощность камина и требования безопасности, на что обратила внимание эксперт компании "ВсеИнструменты.ру" Александра Чихринова.

Гостиная комната
Фото: flickr.com by Foto Miki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная комната

При выборе электрокамина необходимо обращать внимание на размеры пространства, где он будет установлен. Для эффективного обогрева следует придерживаться рекомендации: на каждые 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности. Например, для спален и гостиных обычно достаточно камина мощностью около 2 кВт. Также важно помнить о мерах пожарной безопасности: лучше не ставить камин в непосредственной близости от текстильных изделий и размещать его на ровной поверхности без риска падения. Располагать устройство рекомендуется подальше от детей и домашних животных.

Кроме того, электрокамины предназначены для использования исключительно в закрытых помещениях с поддержанием оптимального уровня влажности, так как резкие колебания влажности могут негативно повлиять на его работу, передает РИА Новости.

 

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня. Камины используются для обогрева помещения, либо с декоративными целями.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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