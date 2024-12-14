4 причины, почему не стоит выбирать холодный свет в интерьере

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Резкость

Холодный свет, который имеет голубоватый оттенок, может казаться ярче и резче по сравнению с теплым светом. Такая яркость может заставить ваши глаза напрягаться и чувствовать себя некомфортно, особенно в уютной домашней обстановке, где часто требуется более мягкое освещение.

Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хрустальная люстра

Недостаток тепла

Теплый свет, как зарево заката, создает уютную и располагающую атмосферу.

Холодному свету, с другой стороны, не хватает этого теплого и успокаивающего ощущения. Это может сделать пространство менее гостеприимным и расслабляющим.

Нарушение сна

Воздействие холодного света, особенно в вечернее или ночное время, может повлиять на ваш сон. Холодный свет содержит больше синих длин волн, которые могут подавлять выработку мелатонина, гормона, помогающего регулировать сон. Это может затруднить вам засыпание или спокойный сон.

Контраст с окружающей средой

Холодный свет может противоречить цветам и декору в вашем доме. Это может создать резкий контраст, который будет казаться неестественным, особенно если в вашем доме более теплые тона или особая атмосфера, которую вы хотите сохранить.

Уточнения

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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