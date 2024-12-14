4 причины, почему не стоит выбирать холодный свет в интерьере

Холодный свет, который имеет голубоватый оттенок, может казаться ярче и резче по сравнению с теплым светом. Такая яркость может заставить ваши глаза напрягаться и чувствовать себя некомфортно, особенно в уютной домашней обстановке, где часто требуется более мягкое освещение.
Теплый свет, как зарево заката, создает уютную и располагающую атмосферу.
Холодному свету, с другой стороны, не хватает этого теплого и успокаивающего ощущения. Это может сделать пространство менее гостеприимным и расслабляющим.
Воздействие холодного света, особенно в вечернее или ночное время, может повлиять на ваш сон. Холодный свет содержит больше синих длин волн, которые могут подавлять выработку мелатонина, гормона, помогающего регулировать сон. Это может затруднить вам засыпание или спокойный сон.
Холодный свет может противоречить цветам и декору в вашем доме. Это может создать резкий контраст, который будет казаться неестественным, особенно если в вашем доме более теплые тона или особая атмосфера, которую вы хотите сохранить.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
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