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Эксперты назвали способ сделать жилье доступным для россиян

1:15
Недвижимость

Согласно мнению депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, для того чтобы россияне могли позволить себе жилье, необходимо значительно увеличить участие государства в жилищных программах.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

В частности, он предлагает использовать целевые субсидии и дотации. Парламентарий отметил, что такие меры могут облегчить покупку жилой недвижимости для граждан.

Никитин акцентировал внимание на том, что потребуется существенно увеличить финансирование национальных проектов, направленных на поддержку людей с низкими и средними доходами. Например, можно было бы устанавливать специальные субсидии для покупки и строительства жилья для определенных групп населения, таких как семьи с детьми, медицинские работники, учителя, представители востребованных профессий в регионах и участники специальной военной операции, передает "Газетой.Ru".

Однако принятие таких предложений во многом будет зависеть от распределения средств федерального бюджета. Депутат также добавил, что доступность жилья играет важнейшую роль в демографической ситуации в стране, поэтому помощь семьям в приобретении недвижимости необходима для повышения рождаемости.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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