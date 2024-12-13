Эксперты призвали не ждать восстановления продаж новостроек

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году восстановление рынка продаж новостроек не ожидается, в первую очередь из-за высоких процентных ставок, установленных Центральным банком России.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ многоэтажный дом

Во втором полугодии 2024 года продажи на первичном рынке сократились на 20 процентов по сравнению с первой половиной года. В ноябре средние объемы продаж квартир составили два миллиона квадратных метров. При этом уровень спроса остаётся стабильным с июля текущего года.

Эксперты полагают, что объем продаж будет удерживаться на нынешних позициях. Прогнозы указывают на то, что ставки Центробанка будут находиться в диапазоне 17-20 процентов, что приведет к сохранению рыночных ипотечных ставок на неприемлемо высоком уровне.

Ожидается, что оживление на рынке недвижимости может произойти ближе к концу следующего года или даже в 2026 году, когда вероятно снижение ставок, передает РИА Новости.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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