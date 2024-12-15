Компактное хранение пылесоса: лайфхаки для дома

3:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пылесос — необходимый бытовой прибор, но его хранение часто вызывает неудобства. Оставленный на видном месте, он может нарушать эстетику интерьера. Однако существует множество вариантов, как спрятать пылесос так, чтобы он был удобен в использовании и не портил внешний вид вашего дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Робот-пылесос от Xiaomi

Выбор места для хранения пылесоса

Чтобы определиться с местом хранения, учитывайте следующие факторы:

Планировка помещения : Используйте свободные углы, зазоры между мебелью или шкафы.

: Используйте свободные углы, зазоры между мебелью или шкафы. Частота использования : Для часто используемых пылесосов выбирайте места ближе к основным комнатам.

: Для часто используемых пылесосов выбирайте места ближе к основным комнатам. Размер и тип устройства: Компактные модели можно хранить в пуфах или шкафах, а для больших приборов подойдут подсобки или кладовые.

Идеи для хранения пылесоса

В кладовке

Идеальный вариант для частных домов и квартир с достаточным количеством пространства. В кладовке можно организовать стеллажи или полки для хранения пылесоса и других приборов.

Под лестницей

Если в доме есть лестница, используйте пространство под ней. Закрытые шкафы или ниши отлично подходят для хранения бытовой техники.

В отдельном шкафу

Компактный шкаф-пенал — хорошее решение для малогабаритных квартир. В нижней части можно разместить пылесос, а на верхних полках — средства бытовой химии.

В пуфике или банкетке

Некоторые пуфы и банкетки оснащены внутренними ящиками, подходящими для хранения компактных пылесосов. Это практично и эстетично.

В кухонном модуле

Встраиваемые модули на кухне можно адаптировать для хранения пылесоса и его аксессуаров. Насадки и шланги удобно крепятся на внутренней стороне дверцы.

В гардеробной

Нижняя часть гардероба или шкафа для одежды может использоваться для хранения вертикальных моделей пылесосов.

В зазоре между мебелью

Небольшие вертикальные пылесосы легко помещаются в зазоры между мебельными модулями.

Под мебелью

Компактные устройства можно хранить под диваном, кроватью или шкафом.

На стене

Настенные держатели подходят для хранения вертикальных или ручных пылесосов.

На обувной этажерке

Этажерка может служить местом для хранения небольших моделей и аксессуаров.

В углу комнаты

Уберите пылесос в угол, используя чехол или декоративную ширму, чтобы он не портил вид.

За диваном

Пространство за диваном часто остается незадействованным и подходит для хранения пылесоса.

На лоджии или балконе

При условии сухости и защиты от влаги пылесос можно хранить на утепленной лоджии.

На напольной подставке

Специальные подставки помогают организовать хранение пылесоса и его насадок, сохраняя порядок.

Полезные советы

Избегайте влажных и запыленных мест : пылесос должен храниться в сухих условиях, вдали от прямых солнечных лучей.

: пылесос должен храниться в сухих условиях, вдали от прямых солнечных лучей. Удобный доступ : выбирайте место, где вы сможете легко достать пылесос и вернуть его на место.

: выбирайте место, где вы сможете легко достать пылесос и вернуть его на место. Организация насадок: используйте коробки, чехлы или вешалки для хранения аксессуаров.

Хранение пылесоса — это не только вопрос удобства, но и часть организации домашнего пространства. Выберите подходящее место в зависимости от размера, типа устройства и особенностей вашего жилья, и ваш пылесос всегда будет под рукой, не нарушая эстетику интерьера.

Уточнения

Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.