Компактное хранение пылесоса: лайфхаки для дома

Пылесос — необходимый бытовой прибор, но его хранение часто вызывает неудобства. Оставленный на видном месте, он может нарушать эстетику интерьера. Однако существует множество вариантов, как спрятать пылесос так, чтобы он был удобен в использовании и не портил внешний вид вашего дома.
Чтобы определиться с местом хранения, учитывайте следующие факторы:
Идеальный вариант для частных домов и квартир с достаточным количеством пространства. В кладовке можно организовать стеллажи или полки для хранения пылесоса и других приборов.
Если в доме есть лестница, используйте пространство под ней. Закрытые шкафы или ниши отлично подходят для хранения бытовой техники.
Компактный шкаф-пенал — хорошее решение для малогабаритных квартир. В нижней части можно разместить пылесос, а на верхних полках — средства бытовой химии.
Некоторые пуфы и банкетки оснащены внутренними ящиками, подходящими для хранения компактных пылесосов. Это практично и эстетично.
Встраиваемые модули на кухне можно адаптировать для хранения пылесоса и его аксессуаров. Насадки и шланги удобно крепятся на внутренней стороне дверцы.
Нижняя часть гардероба или шкафа для одежды может использоваться для хранения вертикальных моделей пылесосов.
Небольшие вертикальные пылесосы легко помещаются в зазоры между мебельными модулями.
Компактные устройства можно хранить под диваном, кроватью или шкафом.
Настенные держатели подходят для хранения вертикальных или ручных пылесосов.
Этажерка может служить местом для хранения небольших моделей и аксессуаров.
Уберите пылесос в угол, используя чехол или декоративную ширму, чтобы он не портил вид.
Пространство за диваном часто остается незадействованным и подходит для хранения пылесоса.
При условии сухости и защиты от влаги пылесос можно хранить на утепленной лоджии.
Специальные подставки помогают организовать хранение пылесоса и его насадок, сохраняя порядок.
Хранение пылесоса — это не только вопрос удобства, но и часть организации домашнего пространства. Выберите подходящее место в зависимости от размера, типа устройства и особенностей вашего жилья, и ваш пылесос всегда будет под рукой, не нарушая эстетику интерьера.
Пылесо́с - агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха.
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