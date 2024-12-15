Паркет под защитой: поддерживаем красоту покрытия

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Паркетный пол — это не только эстетика и уют, но и долговечность при правильном уходе. Для сохранения его внешнего вида и эксплуатационных качеств важно соблюдать ряд простых, но эффективных рекомендаций.

Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Паркет старый

Контроль микроклимата

Паркет чувствителен к влажности воздуха:

Идеальная влажность : от 45% до 60%.

: от 45% до 60%. Риски : повышенная влажность вызывает вздутие и коробление, а чрезмерная сухость — трещины.

: повышенная влажность вызывает вздутие и коробление, а чрезмерная сухость — трещины. Решение: Используйте увлажнитель воздуха для поддержания оптимального уровня влажности.

Защита от жидкостей

Паркет не терпит контакта с водой:

Что делать : Сразу удаляйте пролитую жидкость.

: Сразу удаляйте пролитую жидкость. Уборка: Используйте хорошо отжатую тряпку, избегайте моющих пылесосов, которые могут привести к деформации покрытия.

Борьба с грязью и пылью

Пыль и песок повреждают поверхность паркета:

Защита : Расстелите коврики в местах с высокой проходимостью.

: Расстелите коврики в местах с высокой проходимостью. Уборка: Регулярно чистите поверхность под ковриками, чтобы избежать скопления песка.

Предотвращение механических повреждений

Мебель : Наклейте войлочные или прорезиненные накладки на ножки мебели.

: Наклейте войлочные или прорезиненные накладки на ножки мебели. Инструменты: Не используйте абразивные средства и жесткие щетки.

Для устранения пятен используйте нейтральные чистящие средства, предназначенные для паркета.

Обновление покрытия

Регулярное обновление лака продлевает срок службы паркета:

Периодичность : Шлифовка и покрытие лаком каждые 5 лет.

: Шлифовка и покрытие лаком каждые 5 лет. Процесс : После нанесения лака в течение двух недель проводите сухую уборку, влажную — только после этого срока.

: После нанесения лака в течение двух недель проводите сухую уборку, влажную — только после этого срока. Альтернатива: Воскосодержащие полироли, которые не требуют шлифовки и быстро восстанавливают поврежденные участки.

Защита от солнечного света

Прямые солнечные лучи могут изменить цвет паркета:

Совет: Используйте ковры, гардины или жалюзи для защиты от выгорания.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете сохранить красоту и функциональность паркетного покрытия на долгие годы. Уход за паркетом требует регулярности, но его эстетика и долговечность полностью оправдывают затраченные усилия.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия.



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