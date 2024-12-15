Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обжаловать штраф за парковку: ошибки, которые допускают водители
Врач рассказала, какие перекусы считаются наиболее полезными для здоровья
Сарик Андреасян показал снимок УЗИ беременной жены Лизы Моряк
Почему самовыгул собак опасен и что об этом говорит закон
Музыку громче: как любимые треки влияют на тренировки?
Почему ваша собака воет и что с этим делать
Психологический портрет — татуировки влияют на оценку внешности
Свыше 70% россиян игнорируют повторный визит к врачу
Духовка и температура: секрет идеальной выпечки и сочного мяса

Паркет под защитой: поддерживаем красоту покрытия

2:21
Недвижимость

Паркетный пол — это не только эстетика и уют, но и долговечность при правильном уходе. Для сохранения его внешнего вида и эксплуатационных качеств важно соблюдать ряд простых, но эффективных рекомендаций.

Паркет старый
Фото: commons.wikimedia.org by V. Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Паркет старый

Контроль микроклимата

Паркет чувствителен к влажности воздуха:

  • Идеальная влажность: от 45% до 60%.
  • Риски: повышенная влажность вызывает вздутие и коробление, а чрезмерная сухость — трещины.
  • Решение: Используйте увлажнитель воздуха для поддержания оптимального уровня влажности.

Защита от жидкостей

Паркет не терпит контакта с водой:

  • Что делать: Сразу удаляйте пролитую жидкость.
  • Уборка: Используйте хорошо отжатую тряпку, избегайте моющих пылесосов, которые могут привести к деформации покрытия.

Борьба с грязью и пылью

Пыль и песок повреждают поверхность паркета:

  • Защита: Расстелите коврики в местах с высокой проходимостью.
  • Уборка: Регулярно чистите поверхность под ковриками, чтобы избежать скопления песка.

Предотвращение механических повреждений

  • Мебель: Наклейте войлочные или прорезиненные накладки на ножки мебели.
  • Инструменты: Не используйте абразивные средства и жесткие щетки.

Для устранения пятен используйте нейтральные чистящие средства, предназначенные для паркета.

Обновление покрытия

Регулярное обновление лака продлевает срок службы паркета:

  • Периодичность: Шлифовка и покрытие лаком каждые 5 лет.
  • Процесс: После нанесения лака в течение двух недель проводите сухую уборку, влажную — только после этого срока.
  • Альтернатива: Воскосодержащие полироли, которые не требуют шлифовки и быстро восстанавливают поврежденные участки.

Защита от солнечного света

Прямые солнечные лучи могут изменить цвет паркета:

Совет: Используйте ковры, гардины или жалюзи для защиты от выгорания.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете сохранить красоту и функциональность паркетного покрытия на долгие годы. Уход за паркетом требует регулярности, но его эстетика и долговечность полностью оправдывают затраченные усилия.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Недвижимость
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз Аудио 
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости
Садоводство, цветоводство
Удобрение, которое спасёт урожай жимолости Аудио 
Популярное
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной

Музыкант Влад Топалов воспитывает двоих детей от телеведущей Регины Тодоренко.

Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Какой привод лучше для зимней дороги
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Последние материалы
Врач рассказала, какие перекусы считаются наиболее полезными для здоровья
Сарик Андреасян показал снимок УЗИ беременной жены Лизы Моряк
Почему самовыгул собак опасен и что об этом говорит закон
Музыку громче: как любимые треки влияют на тренировки?
Паркет под защитой: поддерживаем красоту покрытия
Почему ваша собака воет и что с этим делать
Психологический портрет — татуировки влияют на оценку внешности
Свыше 70% россиян игнорируют повторный визит к врачу
Духовка и температура: секрет идеальной выпечки и сочного мяса
Как сохранить комнатные растения, если уезжаете в отпуск
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.