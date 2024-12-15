Паркет под защитой: поддерживаем красоту покрытия

Паркетный пол — это не только эстетика и уют, но и долговечность при правильном уходе. Для сохранения его внешнего вида и эксплуатационных качеств важно соблюдать ряд простых, но эффективных рекомендаций.
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Паркет старый
Контроль микроклимата
Паркет чувствителен к влажности воздуха:
Идеальнаявлажность: от 45% до 60%.
Риски: повышенная влажность вызывает вздутие и коробление, а чрезмерная сухость — трещины.
Решение: Используйте увлажнитель воздуха для поддержания оптимального уровня влажности.
Защита от жидкостей
Паркет не терпит контакта с водой:
Что делать: Сразу удаляйте пролитую жидкость.
Уборка: Используйте хорошо отжатую тряпку, избегайте моющих пылесосов, которые могут привести к деформации покрытия.
Борьба с грязью и пылью
Пыль и песок повреждают поверхность паркета:
Защита: Расстелите коврики в местах с высокой проходимостью.
Уборка: Регулярно чистите поверхность под ковриками, чтобы избежать скопления песка.
Предотвращение механических повреждений
Мебель: Наклейте войлочные или прорезиненные накладки на ножки мебели.
Инструменты: Не используйте абразивные средства и жесткие щетки.
Для устранения пятен используйте нейтральные чистящие средства, предназначенные для паркета.
Обновление покрытия
Регулярное обновление лака продлевает срок службы паркета:
Периодичность: Шлифовка и покрытие лаком каждые 5 лет.
Процесс: После нанесения лака в течение двух недель проводите сухую уборку, влажную — только после этого срока.
Альтернатива: Воскосодержащие полироли, которые не требуют шлифовки и быстро восстанавливают поврежденные участки.
Защита от солнечного света
Прямые солнечные лучи могут изменить цвет паркета:
Совет: Используйте ковры, гардины или жалюзи для защиты от выгорания.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете сохранить красоту и функциональность паркетного покрытия на долгие годы. Уход за паркетом требует регулярности, но его эстетика и долговечность полностью оправдывают затраченные усилия.