Замена смесителя своими руками — это проще, чем вы думаете

Замена смесителя в ванной может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и инструментами это вполне реально сделать самостоятельно. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию для замены как настенных, так и накладных моделей смесителей.

Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Излив крана

Определяем тип смесителя

Прежде чем приступить к замене, важно понять, к какому типу относится ваш смеситель. Обычно они делятся на два основных вида:

Накладной : Устанавливается на бортик ванны, раковины или столешницу. Подключается к водопроводу гибкими шлангами.

: Устанавливается на бортик ванны, раковины или столешницу. Подключается к водопроводу гибкими шлангами. Настенный: Монтируется на стене над ванной или в душевой, жестко закрепляется к водорозетке.

Эти типы несовместимы, поэтому новое устройство должно соответствовать старому способу монтажа.

Что понадобится для работы

Для замены смесителя подготовьте:

Разводные ключи (малый и большой).

Минусовую и крестовую отвертки.

Пассатижи.

Строительный уровень.

Прокладки (резиновые или силиконовые).

Уплотнительную ленту, льняное волокно или герметик.

Ветошь или тряпки.

Замена настенного смесителя

Демонтаж старого устройства

Перекройте подачу воды на вводе в квартиру. Убедитесь, что вода полностью перекрыта, открыв смеситель и слив оставшуюся воду.

Закройте слив ванны пробкой и уложите ткань на её дно, чтобы защитить эмаль.

Открутите гайки, крепящие смеситель к водорозетке. Если резьба "закисла", используйте WD-40 и дайте средству подействовать.

Снимите старое устройство и декоративные чашки-отражатели, очистите посадочные места от загрязнений и накипи.

Установка нового смесителя

Проверьте комплектацию нового устройства и соберите его согласно инструкции производителя.

Подготовьте эксцентрики, обезжирьте их и намотайте уплотнитель на резьбу.

Установите их в водорозетку, соблюдая стандартное расстояние 150 мм.

Убедитесь в точности горизонтали с помощью строительного уровня.

Установите декоративные чашки-отражатели, прокладки и сам смеситель.

Закручивайте гайки сначала вручную, затем слегка подтяните ключом.

Подключите излив и душевой шланг, если они идут отдельно.

Проведите пробный запуск, проверив герметичность соединений.

Замена накладного смесителя

Демонтаж старого устройства

Перекройте воду и откройте смеситель, чтобы слить остатки воды.

Уложите на дно ванны ткань, чтобы защитить поверхность от повреждений.

Открутите шланги гибкой подводки и гайку, фиксирующую смеситель. Если резьба "прикипела", используйте WD-40.

Очистите посадочное место от загрязнений.

Установка нового смесителя

Убедитесь в полной комплектации нового устройства.

Установите шланги для подключения воды, соблюдая правильную последовательность горячей и холодной воды.

Поставьте смеситель на место, продев шланги и крепежную шпильку через отверстие в бортике ванны.

Закрепите устройство с обратной стороны с помощью прокладки, шайбы и гайки.

Убедитесь, что смеситель установлен ровно, после чего затяните гайку.

Подключите шланги к выводам водопровода, избегая путаницы между холодной и горячей водой.

Проведите пробный запуск, открыв подачу воды и проверив герметичность соединений.

Полезные советы

Всегда перекрывайте подачу воды перед началом работы.

Для удаления закисшей резьбы используйте смазку WD-40.

Работайте осторожно с эксцентриками, чтобы не повредить их резьбу.

Проверяйте герметичность всех соединений после установки.

Ремонт своими руками — это просто

Замена смесителя в ванной — задача, с которой можно справиться без помощи сантехника. Достаточно подготовить инструменты, четко следовать инструкции и быть внимательным. Такой подход сэкономит время и деньги, а также даст уверенность в собственных силах.

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.



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