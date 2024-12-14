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Замена смесителя своими руками — это проще, чем вы думаете

Недвижимость

Замена смесителя в ванной может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и инструментами это вполне реально сделать самостоятельно. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию для замены как настенных, так и накладных моделей смесителей.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Определяем тип смесителя

Прежде чем приступить к замене, важно понять, к какому типу относится ваш смеситель. Обычно они делятся на два основных вида:

  • Накладной: Устанавливается на бортик ванны, раковины или столешницу. Подключается к водопроводу гибкими шлангами.
  • Настенный: Монтируется на стене над ванной или в душевой, жестко закрепляется к водорозетке.

Эти типы несовместимы, поэтому новое устройство должно соответствовать старому способу монтажа.

Что понадобится для работы

Для замены смесителя подготовьте:

  • Разводные ключи (малый и большой).
  • Минусовую и крестовую отвертки.
  • Пассатижи.
  • Строительный уровень.
  • Прокладки (резиновые или силиконовые).
  • Уплотнительную ленту, льняное волокно или герметик.
  • Ветошь или тряпки.

Замена настенного смесителя

Демонтаж старого устройства

  • Перекройте подачу воды на вводе в квартиру. Убедитесь, что вода полностью перекрыта, открыв смеситель и слив оставшуюся воду.
  • Закройте слив ванны пробкой и уложите ткань на её дно, чтобы защитить эмаль.
  • Открутите гайки, крепящие смеситель к водорозетке. Если резьба "закисла", используйте WD-40 и дайте средству подействовать.
  • Снимите старое устройство и декоративные чашки-отражатели, очистите посадочные места от загрязнений и накипи.

Установка нового смесителя

  • Проверьте комплектацию нового устройства и соберите его согласно инструкции производителя.
  • Подготовьте эксцентрики, обезжирьте их и намотайте уплотнитель на резьбу.
  • Установите их в водорозетку, соблюдая стандартное расстояние 150 мм.
  • Убедитесь в точности горизонтали с помощью строительного уровня.
  • Установите декоративные чашки-отражатели, прокладки и сам смеситель.
  • Закручивайте гайки сначала вручную, затем слегка подтяните ключом.
  • Подключите излив и душевой шланг, если они идут отдельно.
  • Проведите пробный запуск, проверив герметичность соединений.

Замена накладного смесителя

Демонтаж старого устройства

  • Перекройте воду и откройте смеситель, чтобы слить остатки воды.
  • Уложите на дно ванны ткань, чтобы защитить поверхность от повреждений.
  • Открутите шланги гибкой подводки и гайку, фиксирующую смеситель. Если резьба "прикипела", используйте WD-40.
  • Очистите посадочное место от загрязнений.

Установка нового смесителя

  • Убедитесь в полной комплектации нового устройства.
  • Установите шланги для подключения воды, соблюдая правильную последовательность горячей и холодной воды.
  • Поставьте смеситель на место, продев шланги и крепежную шпильку через отверстие в бортике ванны.
  • Закрепите устройство с обратной стороны с помощью прокладки, шайбы и гайки.
  • Убедитесь, что смеситель установлен ровно, после чего затяните гайку.
  • Подключите шланги к выводам водопровода, избегая путаницы между холодной и горячей водой.
  • Проведите пробный запуск, открыв подачу воды и проверив герметичность соединений.

Полезные советы

  • Всегда перекрывайте подачу воды перед началом работы.
  • Для удаления закисшей резьбы используйте смазку WD-40.
  • Работайте осторожно с эксцентриками, чтобы не повредить их резьбу.
  • Проверяйте герметичность всех соединений после установки.

Ремонт своими руками — это просто

Замена смесителя в ванной — задача, с которой можно справиться без помощи сантехника. Достаточно подготовить инструменты, четко следовать инструкции и быть внимательным. Такой подход сэкономит время и деньги, а также даст уверенность в собственных силах.

Уточнения

Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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