Замена смесителя своими руками — это проще, чем вы думаете

Замена смесителя в ванной может показаться сложной задачей, но с правильным подходом и инструментами это вполне реально сделать самостоятельно. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию для замены как настенных, так и накладных моделей смесителей.
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Излив крана
Определяем тип смесителя
Прежде чем приступить к замене, важно понять, к какому типу относится ваш смеситель. Обычно они делятся на два основных вида:
Накладной: Устанавливается на бортик ванны, раковины или столешницу. Подключается к водопроводу гибкими шлангами.
Настенный: Монтируется на стене над ванной или в душевой, жестко закрепляется к водорозетке.
Эти типы несовместимы, поэтому новое устройство должно соответствовать старому способу монтажа.
Что понадобится для работы
Для замены смесителя подготовьте:
Разводные ключи (малый и большой).
Минусовую и крестовую отвертки.
Пассатижи.
Строительный уровень.
Прокладки (резиновые или силиконовые).
Уплотнительную ленту, льняное волокно или герметик.
Ветошь или тряпки.
Замена настенного смесителя
Демонтаж старого устройства
Перекройте подачу воды на вводе в квартиру. Убедитесь, что вода полностью перекрыта, открыв смеситель и слив оставшуюся воду.
Закройте слив ванны пробкой и уложите ткань на её дно, чтобы защитить эмаль.
Открутите гайки, крепящие смеситель к водорозетке. Если резьба "закисла", используйте WD-40 и дайте средству подействовать.
Снимите старое устройство и декоративные чашки-отражатели, очистите посадочные места от загрязнений и накипи.
Установка нового смесителя
Проверьте комплектацию нового устройства и соберите его согласно инструкции производителя.
Подготовьте эксцентрики, обезжирьте их и намотайте уплотнитель на резьбу.
Установите их в водорозетку, соблюдая стандартное расстояние 150 мм.
Убедитесь в точности горизонтали с помощью строительного уровня.
Установите декоративные чашки-отражатели, прокладки и сам смеситель.
Закручивайте гайки сначала вручную, затем слегка подтяните ключом.
Подключите излив и душевой шланг, если они идут отдельно.
Перекройте воду и откройте смеситель, чтобы слить остатки воды.
Уложите на дно ванны ткань, чтобы защитить поверхность от повреждений.
Открутите шланги гибкой подводки и гайку, фиксирующую смеситель. Если резьба "прикипела", используйте WD-40.
Очистите посадочное место от загрязнений.
Установка нового смесителя
Убедитесь в полной комплектации нового устройства.
Установите шланги для подключения воды, соблюдая правильную последовательность горячей и холодной воды.
Поставьте смеситель на место, продев шланги и крепежную шпильку через отверстие в бортике ванны.
Закрепите устройство с обратной стороны с помощью прокладки, шайбы и гайки.
Убедитесь, что смеситель установлен ровно, после чего затяните гайку.
Подключите шланги к выводам водопровода, избегая путаницы между холодной и горячей водой.
Проведите пробный запуск, открыв подачу воды и проверив герметичность соединений.
Полезные советы
Всегда перекрывайте подачу воды перед началом работы.
Для удаления закисшей резьбы используйте смазку WD-40.
Работайте осторожно с эксцентриками, чтобы не повредить их резьбу.
Проверяйте герметичность всех соединений после установки.
Ремонт своими руками — это просто
Замена смесителя в ванной — задача, с которой можно справиться без помощи сантехника. Достаточно подготовить инструменты, четко следовать инструкции и быть внимательным. Такой подход сэкономит время и деньги, а также даст уверенность в собственных силах.
Уточнения
Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.